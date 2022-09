Κοινωνία

Επεισόδια σε Προπύλαια και ΑΠΘ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα σκηνικά έντασης στις φοιτητικές πορείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου διαμαρτύρονται για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

Ένταση επικράτησε το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν φοιτητές κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ πάνω από 500 φοιτητές είχαν συγκεντρωθεί στα Προπύλαια οι οποίοι όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να τους οριοθετήσουν σε μια λωρίδα του δρόμου, αντέδρασαν πετώντας διάφορα αντικείμενα κατά των αστυνομικών, που απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών.

Επεισόδια κατά τη διάρκεια του φοιτητικού συλλαλητηρίου ενάντια στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία @AntennaNews pic.twitter.com/O2aH131t68 — Thanos Klononopoulos (@Thanos_Klonos) September 17, 2022

Πετροπόλεμος και χημικά στο ΑΠΘ

Επεισόδια εκτυλίχθηκαν νωρίς το βράδυ και εντός του campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, βγήκε από τον κύριο όγκο της πορείας που κατέληξε εντός του ΑΠΘ και επιτέθηκε με πέτρες και κροτίδες στις διμοιρίες των ΜΑΤ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Τα επεισόδια ήταν σύμφωνα με την αστυνομία μικρής έκτασης ενώ στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις.



"Η χθεσινή εικόνα που είδαμε όλοι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποτελεί μια εικόνα ντροπής για την πόλη αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση η οποία και έχει την πολιτική ευθύνη της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί", αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

"Δυστυχώς η κυβέρνηση, και με το 'Ασυλο και με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, επιλέγει να πολιτεύεται βασιζόμενη στην ιδεοληψία στελεχών της, με όρους επικοινωνίας και διαχείρισης της εκλογικής τους πελατείας", επισημαίνει και συνεχίζει: "Δεν κλείνουμε τα μάτια σε πρακτικές που κρατάνε πίσω τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Πολιτική βούληση χρειάζεται, για εφαρμογή του νόμου όταν απαιτείται και όταν διαπιστώνονται παραβατικές και εγκληματικές πράξεις. Αντιθέτως όταν πολιτεύεσαι μόνο επικοινωνιακά και οι πρακτικές σου οδηγούν στη συνεχή υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα.

Καταδικάζουμε τις αναίτιες επιθέσεις της Αστυνομίας με χημικά σε φοιτητές και φοιτήτριες, νέους και νέες που ήταν απλά θεατές σε μια μουσική συναυλία. Ήταν εκ των πραγμάτων αστοχία ή πονηρή σκέψη να υπάρχει συναυλία στο χώρο του Αριστοτελείου και την ίδια ώρα σε απόσταση βολής να υπάρχουν διμοιρίες των ΜΑΤ. Κάποιοι επωφελήθηκαν από τα χθεσινά γεγονότα, να προβάλουν το δικό τους αφήγημα για την κατάσταση στα Πανεπιστήμια".

Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καλεί την κυβέρνηση "πριν να είναι αργά, να αναστείλει το θεσμό της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας".

«Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε πορεία φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών. Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν με δακρυγόνα, γκλομπ και με την αστυνομική αύρα (!!!) να εμποδίσουν τη διαδήλωση των φοιτητών» αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΚΝΕ και τονίζει καταλήγοντας:

«Η τρομοκρατία, ο αυταρχισμός, η απαγόρευση των διαδηλώσεων δε θα περάσουν! Καλούμε τους φοιτητές να δυναμώσουν τον αγώνα για τις σπουδές και τη ζωή που έχουν ανάγκη. Να μην επιτρέψουν την ένταση της κρατικής καταστολής και την αντιλαϊκή πολιτική, που πάνε χέρι-χέρι. Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά θα φάει τα μούτρα της, όπως έγινε και με την απόπειρα εγκατάστασης της πανεπιστημιακής αστυνομίας στις σχολές».

Εικόνες, βίντεο: gritmes.gr, thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός ανοιχτά του Λασιθίου

Πέθανε ο Τριαντάφυλλος Ξηρός

Καταιγίδα στις Σέρρες: Τον σκότωσε δέντρο στην αυλή του σπιτιού του (βίντεο)