Ο Παναθηναϊκός 3άρα με τα Γιάννενα

Νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΣ στη Λεωφόρο.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, που σημείωσε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 3-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, έφτασε στο «5Χ5» και θα κλείσει τον Σεπτέμβριο στην κορυφή της Super League, έχοντας μπροστά του (λόγω του break των Εθνικών Ομάδων) δύο εβδομάδες προετοιμασίας για το μεγάλο ματς που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Απίθανη... παράσταση από τον Καταλανό εξτρέμ που σκόραρε με δύο απευθείας εκτελέσεις φάουλ και με μία ατομική ενέργεια στο 70΄, χαρίζοντας το πέμπτο εφετινό «τρίποντο» στον Παναθηναϊκό. «Πάγωσε» όλο το γήπεδο στο σοβαρό τραυματισμό του γκολκίπερ του ΠΑΣ Γιάννινα, Βασίλη Σούλη, μετά τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον Σπόραρ στο 23’, με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιβάλει το ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά και στο 10΄ είχε την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, όταν από σέντρα σουτ του Γκάνεα, η μπάλα χτύπησε στη δεξιά συμβολή των δοκαριών του ΠΑΣ Γιάννινα κι ακολούθως απομακρύνθηκε σε κόρνερ από τους αμυντικούς των «κυανόλευκων».

Στο 15΄ από ωραία συνεργασία των Αϊτόρ και Σπόραρ, ο Σλοβένος φορ πλάσαρε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Σούλης έδειξε καλά αντανακλαστικά και μπλόκαρε την μπάλα. Πέντε λεπτά αργότερα το δυνατό σουτ του Αϊτόρ πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 23΄ συνέβη η φάση που «πάγωσε» για λίγα λεπτά όλο το γήπεδο!

Σε μια βαθιά μπαλιά προς τον Σπόραρ, ο γκολκίπερ του ΠΑΣ Γιάννινα Βασίλης Σούλης βγήκε στο όριο της περιοχής του και στην προσπάθειά του να αποκρούσει, συγκρούστηκε πολύ άσχημα με τον φορ του Παναθηναϊκού, με τους δύο παίκτες να πέφτουν στο γήπεδο. Αμέσως μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων, με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα.

Όπως έγινε γνωστό απ΄ τους ανθρώπους της φιλοξενούμενης ομάδας, στη σύγκρουση «γύρισε» η γλώσσα στο γκολκίπερ του ΠΑΣ, όμως με την παρέμβαση των γιατρών του συλλόγου, διέφυγε αμέσως τον κίνδυνο. Μετά από πέντε λεπτά, ο Σούλης μεταφέρθηκε με φορείο και το ειδικό αμαξίδιο και διακομίσθηκε αμέσως στο νοσοκομείο «Metropolitan» για να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο και για πρόβλημα στον αυχένα.

Στο 31΄ ο ΠΑΣ Γιάννινα δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία του, όταν ο Ροσέρο έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 36΄ ο Παναθηναϊκός «έχασε» τον Σπόραρ, ο οποίος δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο στο ματς, μετά τη σύγκρουσή του με τον Σούλη. Λίγο αργότερα υπήρξε ενημέρωση πως ο Σλοβένος επιθετικός έχει υποστεί μία ήπια διάσειση από το χτύπημα στο σαγόνι και μετά τον αγώνα πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο για να υποβληθεί κι αυτός σε μαγνητική τομογραφία.

Στο γήπεδο τη λύση για τον Παναθηναϊκό έδωσε εντέλει το αριστερό πόδι του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα στο 44ο λεπτό. Στο φάουλ που κέρδισε ο Ρουμπέν Πέρεθ από τον Τζίμα, ο Καταλανός εξτρέμ έστειλε την μπάλα αριστουργηματικά μέσα από το μοναδικό κενό που υπήρχε στο τείχος, αιφνιδιάζοντας τον Αθανασίου και κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, η είσοδος του Μπερνάρ Ντουάρτε αντί του Κουρμπέλη, έκανε ακόμη πιο επιθετικό τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρήκε δεύτερο γκολ με τον ίδιο τρόπο. Στο 54΄ το απευθείας φάουλ του Καταλανού, δεν πήγε τόσο γωνία, αλλά... γλίστρησε από τα χέρια του Αθανασίου και κατέληξε στο βάθος της εστίας του ΠΑΣ για το «πράσινο» 2-0.

Το προσωπικό ρεσιτάλ του Αϊτόρ συνεχίστηκε και στο 70’ ο Καταλανός εξτρέμ έφτασε στο πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του, με τρομερή ατομική ενέργεια, κούρσα 35 μέτρων και πλασέ μέσα από την περιοχή, κάνοντας το 3-0 για τον Παναθηναϊκό, που έμεινε ως το φινάλε.

Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης (Αρτας)

Κίτρινες: Σούλης, Τζίμας, Λιάσος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες, Σάρλια (81΄ Σένκεφελντ), Πούγγουρας, Γκάνεα (73΄ Χουάνκαρ), Ρούμπεν, Κουρμπέλης (46΄ Μπερνάρ), Τσέριν, Παλάσιος (73΄ Βέρμπιτς), Αϊτόρ, Σπόραρ (37΄ λ. τρ. Ιωαννίδης).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Σούλης (29΄ λ. τρ. Αθανασίου), Μπαγκαλιάνης, Εραμούσπε, Παντελάκης, Σόρια, Καραχάλιος, Μπιλμπάο, Ποζνάνσκι, Ροσέρο (75΄ Λιάσος), Τζίμας (64΄ Σταματελόπουλος), Παμλίδης (64΄ Μορέιρα).

