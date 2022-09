Κόσμος

Το κόμμα του Μακρόν άλλαξε όνομα

Το κόμμα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν “La Republique en marche” (LREM), άλλαξε επισήμως όνομα χθες Σάββατο και έγινε το κόμμα «Αναγέννηση» (Renaissance).

Το κόμμα, που δημιουργήθηκε μόλις ένα χρόνο προτού ο Μακρόν εκλεγεί για πρώτη φορά στην προεδρία της Γαλλίας, το 2017, επανεφευρίσκει τον εαυτό του, την ώρα που ο ιδρυτής του δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία.

Τα μέλη του συνεδρίασαν χθες στο Καρουζέλ του Λούβρου, λίγα μέτρα από την Πυραμίδα όπου ο νεότερος πρόεδρος της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας γιόρτασε την πρώτη του νίκη του 2017.

«Χωρίς ενότητα, θα κερδίσουν τα άκρα», προειδοποίησε ο Μακρόν χθες, πλέον επίτιμος πρόεδρος του Renaissance, ο οποίος κέρδισε τον Μάιο στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών την υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, η οποία όμως κέρδισε το 42% των ψήφων. Δηλαδή 2,6 εκατομμύρια ψήφους περισσότερους από τον β’ γύρο του 2017.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου το κόμμα έχασε την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση.

Γενικός γραμματέας του κόμματος είναι ο Στεφάν Σεζουρνέ, 37 ετών, πρώην συνεργάτης του Μακρόν και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Renaissance στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

