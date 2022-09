Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Οι υπερπτήσεις έγιναν... καθημερινότητα - Νέα πρόκληση την Κυριακή

Αδιάκοπο συνεχίζεται το γαϊτάκι των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο.

Συνεχίζονται χωρίς... διακοπή οι καθημερινές τουρκικές προκλήσεις, έργω και λόγω... Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, στις 08:03, πάνω από την Κανδελιούσσα, δυτικά της Νισύρου, στα 19.000 πόδια. Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. Χθες, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, στις 09:07, πάνω από την Κίναρο, στα 19.000 πόδια. Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. Ο Οικονόμου για τις τουρκικές προκλήσεις Σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΙ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ερωτηθείς για τις τουρκικές προκλήσεις, απάντησε: "Είναι συνεχόμενα τα μηνύματα που παίρνει η Άγκυρα ότι είναι τελείως αδιέξοδη αυτή η πολιτική, η ρητορική της και οι προκλήσεις που κάνει στο πεδίο. Τελευταίο παράδειγμα, η επανέναρξη της διαδικασίας εξοπλισμού από τις Η.Π.Α. στην Κύπρο. Είναι άλλο ένα μήνυμα ότι οι αδιέξοδες αυτές κινήσεις, η διαστρέβλωση της πραγματικότητας, η συνεχής προκλητικότητα, ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας όχι μόνο δεν πανικοβάλλουν την Ελλάδα, αλλά δεν περνούν διεθνώς. Έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά, τον νου μας εκεί που πρέπει, στα σύνορα της χώρας μας, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην ξαναϋπάρξει «ξέφραγο αμπέλι». Το κάνουμε και στο Αιγαίο, με τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος και στον Έβρο με τον φράχτη, ο οποίος θα επεκταθεί σταδιακά ώστε να καλύψει όλο το μήκος του ποταμού, με τους συνοριοφύλακες, με τους ανθρώπους εκεί, πάντα σεβόμενοι τις ανθρωπιστικές μας υποχρεώσεις και τους διεθνείς νόμους και κανόνες. Έχοντας κατά νου ένα βασικό πράγμα: Η χώρα έχει σύνορα και τα σύνορα αυτά πρέπει να τα φυλάμε απέναντι σε κάθε απειλή. σε κάθε υβριδική απειλή. Είναι ξεκάθαρο, πλέον, ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί συστηματικά τον πόνο των δυστυχισμένων ανθρώπων για να δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είδαμε την Μ.Κ.Ο., που βγήκε και ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι οι 38 μετανάστες δεν ήταν σε ελληνικό έδαφος στον Έβρο. Τι ήταν αυτό; Προπαγάνδα της Τουρκίας, την οποία, δυστυχώς -γιατί αυτό είναι το πολιτικό θέμα- έσπευσαν, ελαφρά τη καρδία, να υιοθετήσουν και κάποιες πολιτικές δυνάμεις εδώ. Το ζήτημα δεν είναι να το περιορίσουμε μόνο σε μια αντιπολιτευτική λογική. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν, ελαφρά τη καρδία, υιοθετούνται φήμες, οι οποίες δεν θίγουν την Κυβέρνηση, θίγουν την Πατρίδα".

