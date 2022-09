Υγεία - Περιβάλλον

Διαβητικοί και άνοια: 7 συνήθειες που μειώνουν τον κίνδυνο

Που κατέληξαν δύο νέες έρευνες για τις υγιεινές συνήθειες που περιορίζονυ τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε ασθενείς με διαβήτη.

Μια σειρά από υγιεινές συνήθειες, όπως ο καλός ύπνος, οι συχνές κοινωνικές επαφές και η τακτική σωματική άσκηση, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας στους ανθρώπους με διαβήτη τύπου 2, δείχνει μια νέα κινεζική επιστημονική μελέτη. Μια δεύτερη βρετανική έρευνα επιβεβαιώνει ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής μειώνει σχεδόν στο μισό τον κίνδυνο άνοιας στους διαβητικούς.

Αναλυτικότερα, αυτές οι επτά υγιεινές συνήθειες είναι:

να μην καπνίζει κανείς, να κάνει μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (μέχρι ένα ποτό τη μέρα οι γυναίκες και δύο οι άνδρες), να ασκείται τακτικά σωματικά (τουλάχιστον 2,5 ώρες την εβδομάδα με μέτρια ένταση ή 75 λεπτά με μεγάλη ένταση), να κοιμάται καλά τα βράδια (επτά έως εννέα ώρες), να τρώει υγιεινά (πολλά φρούτα, λαχανικά και πλήρη δημητριακά, αλλά λίγα κρέατα), να κάνει όσο γίνεται λιγότερο καθιστική ζωή (η παρακολούθηση τηλεόρασης να μην ξεπερνά τις τέσσερις ώρες ημερησίως) και να έχει συχνές κοινωνικές επαφές (να συμμετέχει σε συγκεντρώσεις με φίλους ή συγγενείς τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα).

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Γινγκλί Λου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τζιάο Τονγκ της Σαγκάης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Neurology» της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 168.000 ανθρώπους άνω των 60 ετών με ή χωρίς διαβήτη, οι οποίοι δεν είχαν άνοια στην αρχή της έρευνας και παρακολουθήθηκαν επί 12 χρόνια κατά μέσο όρο. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου 4.351 άνθρωποι διαγνώστηκαν με άνοια. Το 4% των ατόμων ακολουθούσαν από καμία έως δύο υγιεινές συνήθειες, το 11% τρεις, το 22% τέσσερις, το 30% πέντε, το 24% έξι, ενώ το 9% και τις επτά.

Διαπιστώθηκε ότι οι διαβητικοί που ακολουθούσαν το πολύ δύο υγιεινές συνήθειες, είχαν τετραπλάσια πιθανότητα εμφάνισης άνοιας σε σχέση με εκείνους που ακολουθούσαν και τις επτά.

Οι άνθρωποι με διαβήτη που τηρούσαν και τις επτά συνήθειες, είχαν 74% μεγαλύτερη πιθανότητα για άνοια σε σύγκριση με όσους δεν είχαν διαβήτη και ακολουθούσαν τις επτά υγιεινές συνήθειες.

Μεταξύ των διαβητικών που τηρούσαν και τις επτά συνήθειες, υπήρξαν μόνο 21 περιστατικά άνοιας ή ποσοστό μόλις 0,28%, έναντι ποσοστού 0,69% μεταξύ όσων ακολουθούσαν το πολύ δύο υγιεινές συνήθειες. Αφού ελήφθησαν υπόψη άλλοι παράγοντες (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο κ.α.), εκτιμήθηκε ότι οι διαβητικοί που ακολουθούσαν όλες τις υγιεινές συνήθειες, είχαν κατά μέσο όρο 54% μικρότερο κίνδυνο άνοιας σε σχέση με όσους τηρούσαν έως δύο συνήθειες. Κάθε επιπρόσθετη υγιεινή συνήθεια υπολογίστηκε ότι σχετιζόταν με μια μείωση κατά 11% του κινδύνου άνοιας.

Η σχέση ανάμεσα στον υγιεινό τρόπο ζωής και στην πιθανότητα άνοιας δεν βρέθηκε να επηρεάζεται από τα φάρμακα που παίρνει κάποιος ή από το πόσο καλά είναι ρυθμισμένο το σάκχαρο του.

«Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια παγκόσμια επιδημία που πλήττει έναν στους δέκα ενήλικες και είναι γνωστό ότι αυξάνει τον κίνδυνο ενός ανθρώπου να εμφανίσει άνοια. Διερευνήσαμε κατά πόσο ένας ευρύς συνδυασμός συνηθειών υγιεινού τρόπου ζωής μπορεί να αντισταθμίσει αυτόν τον αυξημένο κίνδυνο άνοιας και βρήκαμε ότι πράγματι οι άνθρωποι με διαβήτη που ενσωματώνουν επτά υγιεινές συνήθειες στη ζωή τους, έχουν μικρότερο κίνδυνο άνοιας από ό,τι οι άνθρωποι με διαβήτη που δεν κάνουν υγιεινή ζωή. Η έρευνα μας δείχνει σαφώς ότι για τους ανθρώπους με διαβήτη τύπου 2 ο κίνδυνος άνοιας μπορεί να μειωθεί σημαντικά αν ζουν με υγιεινό τρόπο. Οι γιατροί που θεραπεύουν ανθρώπους με διαβήτη, θα πρέπει να συνιστούν τέτοιες αλλαγές στον τρόπο ζωής των ασθενών τους», δήλωσε η Λου.

Η βρετανική μελέτη

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) στη Στοκχόλμη, ανέλυσαν στοιχεία για 445.364 άτομα με μέση ηλικία 56 ετών, που παρακολουθήθηκαν επί εννέα έτη κατά μέσο όρο.

Όλοι ήσαν χωρίς διαγνωσμένη άνοια στην αρχή της μελέτης, ενώ οι 24.735 (το 5,5%) είχαν διαβήτη τύπου 2. Όλοι απάντησαν σε λεπτομερή ερωτηματολόγια σχετικά με τις συνήθειες τους, όπως τον καθιστικό χρόνο (για τηλεόραση κ.α.), το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας/άσκησης τους, τη διάρκεια του ύπνου τους, την κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα ή όχι, της διατροφή τους (ανθυγιεινή/υγιεινή) κλπ.

Διαπιστώθηκε ότι τόσο ο διαβήτης όσο και ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής σχετίζονταν με μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας. Οι διαβητικοί είχαν 33% μεγαλύτερη πιθανότητα άνοιας αργότερα στη ζωή τους, σε σχέση με εκείνους χωρίς σακχαρώδη διαβήτη. Οι άνθρωποι με τον λιγότερο υγιεινό τρόπο ζωής είχαν 65% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, σε σύγκριση με εκείνους που έκαναν τον πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Όσο πιο υγιεινό τρόπο ζωής έκανε κάποιος διαβητικός, τόσο μειωνόταν η πιθανότητα κατοπινής άνοιας. Οι άνθρωποι με διαβήτη και τον πιο υγιεινό τρόπο ζωής είχαν κατά μέσο όρο 45% μικρότερη πιθανότητα (δηλαδή σχεδόν τον μισό κίνδυνο) να διαγνωστούν με άνοια, σε σχέση με τους διαβητικούς που ζούσαν ανθυγιεινά.

