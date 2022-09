Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός γιατρός: Πώς θα ανοίξει ο φάκελος- Πώς θα γίνονται τα ραντεβού

Περίπου 700.000 πολίτες έχουν εγγραφεί σε προσωπικό ιατρό μέσω των φαρμακείων σε ολόκληρη την χώρα. Υπό ένταξη και άλλες ειδικότητες.

Το σύστημα του προσωπικού γιατρού αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία αρχές του 2023 και το τρίμηνο που προηγείται θα γίνονται βελτιώσεις και θα επιλύονται προβλήματα που προκύπτουν.

«Στην αρχή κάθε νέο αντιμετωπίζει προβλήματα, χρειάζεται χρόνος για να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές. Γίνονται βελτιωτικές κινήσεις, όπως η ένταξη στο σύστημα προσωπικών γιατρών και άλλων ειδικοτήτων εκτός των παθολόγων και των γενικών γιατρών, όπως καρδιολόγων, πνευμονολόγων, ρευματολόγων, που είναι κατεξοχήν ειδικότητες που έχουν χρόνιους πάσχοντες», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Έκανε λόγο για την δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό ο πολίτης να έχει τον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος θα τον παρακολουθεί και θα τον συμβουλεύει, παρέχοντάς του υπηρεσίες δωρεάν. Πρόσθεσε ότι η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) προχωράει και ενδεικτικό αυτού είναι ότι αν και οι εγγραφές στον προσωπικό γιατρό ξεκίνησαν καλοκαίρι, μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί περίπου 3,1 εκατ. πολίτες άνω των 16 ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, περίπου 700.000 πολίτες έχουν εγγραφεί σε προσωπικό ιατρό μέσω των φαρμακείων σε ολόκληρη την χώρα, από το απόγευμα της Πέμπτης 8 Σεπτεμβρίου.

Ικανοποίηση για την εξέλιξη του συστήματος εκφράζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους. «Το εγχείρημα του προσωπικού γιατρού εξελίσσεται πολύ καλά με περισσότερους από 3,1 εκατ. πολίτες να έχουν ήδη εγγραφεί. Το επόμενο διάστημα θα αναπτυχθεί το σύστημα ραντεβού, καθώς και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τις όποιες δυσλειτουργίες παρουσιάζονται».

Αναφέρθηκε στη σημασία του να έχει ο κάθε πολίτης τον προσωπικό του γιατρό, τονίζοντας: «Αλλάζουμε την Πρωτοβάθμια Υγεία στη χώρα μας. Δημιουργούμε το θεσμό για την ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος της υγείας των πολιτών. Πέρα από την παραδοσιακή άσκηση της διάγνωσης και θεραπείας των ασθενειών εστιάζουμε στην πρόληψη και αγωγή υγείας. Ο προσωπικός γιατρός θα συμβουλεύσει τον πολίτη για τη σημασία προγραμμάτων πρόληψης και υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής».

«Αγκάθι» το μειωμένο ενδιαφέρον των ιδιωτών γιατρών

Στο σύστημα του προσωπικού γιατρού έχουν δηλώσει συμμετοχή 3.200 γιατροί, εκ των οποίων 1.000 ιδιώτες, από τους 4.000 ιδιώτες παθολόγους και γενικούς γιατρούς, που έχουν δικαίωμα να ενταχθούν. Με τους γιατρούς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα η κάλυψη φτάνει στο 75% των πολιτών της χώρας και χρειάζονται περίπου ακόμη 1.200 γιατροί, είχε δηλώσει πρόσφατα ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Στην Αττική, οι γιατροί που συμμετέχουν στο σύστημα μπορούν να εγγράψουν το 55% του πληθυσμού, ενώ πρόβλημα παρατηρείται και σε περιοχές όπου το δίκτυο γιατρών δεν επαρκεί. Το υπουργείο σχεδιάζει την ενίσχυση του δικτύου των προσωπικών γιατρών και με άλλες ειδικότητες εκτός των παθολόγων και των γενικών γιατρών. «Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην εξεύρεση ιατρού, εντοπίζονται περισσότερο στις επαρχιακές πόλεις λόγω της μικρής συμμετοχής των ιδιωτών ιατρών και τον περιορισμένο αριθμό ιατρών δημόσιων δομών οι οποίες λειτουργούν εντός της πόλης (ΤΟΜΥ, Κ.Υ. αστικού τύπου) με αποτέλεσμα να εγγράφονται σε ιατρούς γειτονικών περιοχών ή της Περιφερειακής ενότητας», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μανώλης Κατσαράκης, μέλος του ΔΣ του ΠΦΣ και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων.

Οι φαρμακοποιοί εκτιμούν ότι με τη συμμετοχή ολοένα και περισσοτέρων ιατρών στην πλατφόρμα εγγραφών, η κατάσταση θα πρέπει να εξομαλυνθεί και να υπάρξουν δυνατότητες επιλογής για κάθε πολίτη.

Θεσμικά και οικονομικά ζητήματα θέτουν οι γιατροί

Οι γιατροί από την πλευρά τους αναφέρουν ότι είναι αρκετά αυτά που χρήζουν βελτιώσεων, ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο σύστημα, δηλώνοντας, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι είναι υπέρ του να έχει ο κάθε πολίτης τον προσωπικό γιατρό του, ωστόσο ακόμα υπάρχουν κενά και αδυναμίες.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γιώργος Πατούλης ανέφερε ότι η διεύρυνση των ειδικοτήτων που σχεδιάζεται είναι σωστή κίνηση, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να ορίζεται από τους ασθενείς προσωπικός ιατρός και μη συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ. Ο ΓΓ του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Ελευθερίου, πρόσθεσε ότι «το σύστημα για να προχωρήσει θέλει σοβαρές βελτιώσεις», θέτοντας οικονομικά και θεσμικά ζητήματα. Οι δύο εκπρόσωποι των γιατρών εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε κάθε μορφή επιστράτευσης ιατρών, στην επιβολή ποινών σε πολίτες που δεν θα εγγραφούν και την διαφωνία τους ως προς το 15λεπτο ανά ασθενή. Ζητούν επίσης, βελτιώσεις και των οικονομικών όρων με τον κ. Ελευθερίου να αναφέρει ότι «στα ποσά που έχουν ακουστεί (60.000 ευρώ) για εγγεγραμμένους πολίτες 2000 το χρόνο, περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα του ιατρείου και στο τέλος απομένουν κάτω από 1000 ευρώ το μήνα».

«Η ιστορία αποδεικνύει ότι όσες φορές δεν εισακούστηκαν οι γιατροί και οι Σύλλογοί τους υπάρχει αποτυχία», δήλωσε ο Παναγιώτης Ψυχάρης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Δημόσιου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΟΣΕΥΠΠΦΥ). Εξέφρασε φόβους ότι με την εξέλιξη του συστήματος «στην πράξη θα υπάρξουν εμπόδια στην πρόσβαση ασθενών σε ειδικευμένους γιατρούς». Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το να υπάρχουν ειδικοί γιατροί είναι ευλογία. Στην Ελλάδα σε αντίθεση με χώρες όπως η Αγγλία, έχουμε ειδικευμένους γιατρούς και θα έπρεπε να αξιοποιηθούν».

1η Οκτωβρίου σε λειτουργία το σύστημα των ραντεβού

Από την 1η Οκτωβρίου θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα των ραντεβού για τον προσωπικό γιατρό, έτσι ο πρώτος προγραμματισμός για το ραντεβού όλων των προσωπικών γιατρών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Υποχρέωση όλων των προσωπικών γιατρών είναι να επικοινωνήσουν με τους εγγεγραμμένους πολίτες για να συμπληρώσουν τον ιατρικό τους φάκελο, ακόμη και σε περίπτωση που δεν προσέλθουν για ραντεβού. Το πρώτο ραντεβού θα έχει διάρκεια 30 λεπτά και θα συνδυαστεί και με δωρεάν εξετάσεις, για να ξεκινήσει να γράφεται ο φάκελος. Η διάρκεια των επόμενων ραντεβού θα είναι 15 λεπτά.

Επιπλέον, μέχρι να ομαλοποιηθεί το σύστημα δεν θα υπάρξουν ποινές, αλλά αυτές θα παραμένουν όσο υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εγγράφονται οι πολίτες, είχε αναφέρει πρόσφατα ο κ. Θεμιστοκλέους. Υπενθυμίζεται ότι προβλεπόταν ο πολίτης που δεν έχει εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό θα είχε πρόσθετη συμμετοχή από την 1/10/2022, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του, στη φαρμακευτική δαπάνη, στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές. Από την 1/1/2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%.

Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1/1/2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

