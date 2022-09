Κοινωνία

Πολύμηνη φυλάκιση σε λιποτάκτη

Καταδικάστηκε με ποινή πολύμηνης φυλάκισης ο άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς.

Σε φυλάκιση 8 μηνών και 18 ημερών καταδικάστηκε 38χρονος, επειδή δεν είχε υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.

Ο άνδρας συνελήφθη στην Ρόδο.

Η παραπάνω ποινή για το αδίκημα της ανυποταξίας επιβλήθηκε στον 38χρονο από το Τριμελές Στρατοδικείο Αθηνών, αλλά δεν την είχε εκτίσει.

Προ ημερών εντοπίστηκε στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, συνελήφθη και παραπέμφθηκε αρμοδίως.

