Ισχυρός σεισμός στην Ταϊβάν

Σείστηκε η γη στην Ταϊβάν από την ισχυρότατη σεισμική δόνηση. Προειδοποίησηγια τσουνάμι.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, το οποίο είναι αραιοκατοικημένο, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS).

Από την πλευρά της η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν ανέφερε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμών.

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε ανακοίνωση για τσουνάμι από το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι. Οι αρχές της Ταϊβάν δεν εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι για σεισμούς που είναι μεγέθους κάτω των 7 βαθμών.

Νωρίτερα σήμερα το USGS είχε ανακοινώσει ότι σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών έπληξε το Σάββατο το βράδυ τις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 (τοπική ώρα, 16:30 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου και είχε επίκεντρο περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Ταϊτούνγκ. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Μετά τον σεισμό αυτό δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

