Πολιτική

ΔΕΘ: ο Τσίπρας, οι εξαγγελίες, τα “Tsipronomics” και οι αντιδράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσα είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ξεδιπλώνοντας το πρόγραμμα θέσεων του κόμματος, η απάντηση του Μαξίμου και τα μηνύματα που στέλνουν στην Κουμουνδούρου τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Μείωση των λογαριασμών ενέργειας, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, 800 ευρώ κατώτατο μισθό, αφορολόγητες τις πρώτες 10.000 ευρώ εισοδήματος για όλους, αναδρομικά σε συνταξιούχους και μια σειρά άλλων μέτρων, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος το οποίο ανέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, το βράδυ του Σαββάτου, κατά την ομιλία του στην ΔΕΘ.

«Η χώρα χρειάζεται επειγόντως πολιτική αλλαγή, πριν να είναι αργά, με μία καθαρή εντολή διακυβέρνησης, χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο επανεκκίνησης και αναγέννησης, με δικαιοσύνη παντού, και αυτό ακριβώς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη, να αμφισβητήσουμε στην πράξη την απειλή "όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει". Ο ελληνικός λαός δε θα προσαρμοστεί στη βαρβαρότητα ούτε φυσικά θα αυτοκτονήσει», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μιλώντας στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε έξι «εθνικές προτεραιότητες», όπως τις ανέφερε, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το οποίο είπε ότι είναι κοστολογημένο.

Οι αναφορές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσο και του Μαξίμου, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι θέλει να οδηγήσει μέσω παροχών την χώρα σε νέα μνημόνια ή ότι έχει κρυφή ατζέντα για φορολόγηση της μεσαιίας τάξης, ενώ σε δηκτικό σχόλιο του ανέφερε πως «στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα θέμα με τους αριθμούς. Ακολουθούν την οικονομική σχολή των «Tsipronomics», όχι μόνο τώρα, αλλά και παλαιότερα, που ενδεχομένως τους βολεύει στο να κατασκευάζουν αυτή την πραγματικότητα».

Η κοστολόγηση των μέτρων

Πηγές της Κουμουνδούρου, ανέφεραν σχετικά με τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, τα οποία έχουν δημοσιονομική επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό, αναφέροντας πως αυτή είναι η ακόλουθη:

«Από την πλευρά των δαπανών

Ανάκτηση ποσοστού Δημοσίου στη ΔΕΗ: 340 εκ. Μείωση ΕΦΚ καυσίμων στον κατώτερο συντελεστή ΕΕ (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη, φυσικό αέριο): 1,5 δις/ έτος Μη καταβολή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο : 160 εκ./χρόνο Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα : 960 εκ./χρόνο Τιμαριθμική αναπροσαρμογή στους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων: 1,3 δις για το 2023 με πληθωρισμο 8,9% για το 2022 Αναδρομικά στους συνταξιούχους : 2,5 δις σε 3 ετήσεις δόσεις: 830 εκ. για το 2023 13η σύνταξη: 830 εκ./έτος (καθαρά) Αναπροσαρμογή συντάξεων : 600 εκ. για το 2023 Αύξηση αφορολόγητου στις 10.000 για όσους ήδη καλύπτονται από αφορολόγητο : 223 εκ / χρόνο Θέσπιση αφορολόγητου στις 10.000 για ελ. Επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενους : 160 εκ./χρόνο Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος: 400 εκ/χρόνο νέο ΕΣΥ (μισθολόγιο, προσλήψεις )- 2 δις σε βάθος τετραετίας- 500 εκ για το 2023 Παιδεία- ολιστικό σχέδιο: 291 εκ για το 2023 Ενίσχυση ΑΜΕΑ: αύξηση αναπηρικού επιδόματος 140 εκ./έτος (τα υπόλοιπα μέτρα για ΑΜΕΑ χρηματοδοτούνται από ταμείο ανάκαμψης) Επίδομα Μητέρας (επέκταση και αύξηση): 325 εκ./χρόνο Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες από τους 4 στους 9 μήνες: 70 εκ./χρόνο Ειδική άδεια μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες, αγρότισσες : 90 εκ/χρόνο Βρεφονηπιακοί και σχολικά γεύματα (επέκταση): 380 εκ./χρόνο Στεγαστική πολιτική : επίδομα ενοικίου 255 εκ./έτος

Η τράπεζα στέγης χρηματοδοτείται από εσπα και ταμείο ανάκαμψης

Σύνολο από την πλευρά των δαπανών: 9,35 δις.

Από την πλευρά των εσόδων:

1. Φορολόγηση 90% υπερκερδών εταιρειών : 3,69 δις

παραγωγής ενέργειας (2,2 δις το τελευταίο έτος)

διύλισης και εμπορίας πετρελαίου (1,6 δις εκτίμηση καθαρών υπερκερδών για σύνολο 2022 βασισμένη σε καθαρά υπερκέρδη α’ εξαμήνου 2022)

παροχής αερίου (300 εκ. εκτίμηση καθαρών υπερκερδών τελευταίου έτους)

2. Φορολόγηση μερισμάτων άνω των 50.000 ευρώ με συντελεστή 10% : 50 εκ./χρόνο

Εκτίμηση συνόλου από την πλευρά των εσόδων: 3,74 δις

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα: -5,61 δις».

Οικονόμου: μέτρησε τον αέρα και τον μοίρασε για χωράφια

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, σχετικά με την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην 86η ΔΕΘ, αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Τσίπρας είχε στη ΔΕΘ μια τελευταία ευκαιρία, πριν από τις επόμενες εκλογές: να δείξει ότι κάτι έμαθε από τα τραγικά λάθη της πολιτικής του διαδρομής και ότι αντιλαμβάνεται, έστω στοιχειωδώς, τη σύνθετη και δύσκολη πραγματικότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Απέδειξε ότι σε τίποτα δεν άλλαξε και τίποτα δεν έμαθε.

Απόψε κατάφερε το αλήστου μνήμης «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», που είχε άλλοτε παρουσιάσει, να φαντάζει έως και μίζερο. Όπως λέει ο Αριστοφάνης, ο κ. Τσίπρας σήμερα μέτρησε τον αέρα και τον μοίρασε για χωράφια. Εξήγγειλε μέτρα που κοστίζουν πάνω από 20 δις ευρώ ετησίως, ποσό που θα εκτόξευε κατά 10% το πρωτογενές έλλειμμα της χώρας, κάτι που θα οδηγούσε κατευθείαν σε νέα μνημόνια. Καμιά σοβαρότητα, καμιά υπευθυνότητα. Ενώ παρουσίαζε την εικόνα μιας περίπου κατεστραμμένης χώρας, την ίδια στιγμή μοίραζε δεκάδες δισεκατομμύρια. Λεφτά σε όλους και προσλήψεις παντού. Θα…θα…θα… Υποσχέσεις που οι πολίτες ξέρουν ότι δεν έχουν καμία αξία. Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει περισσότερα από όσα με σύνεση υπόσχεται. Για αυτό, στη δεδομένη συγκυρία, η αυτοδύναμη, συνετή, σταθερή και αποτελεσματική Ελλάδα είναι η μόνη σοβαρή και ρεαλιστική προοπτική για την Πατρίδα και τους πολίτες».

Το πρωί της Κυριακής, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι «σε περίπτωση που τα εφάρμοζε, θα σήμαιναν κατευθείαν το να οδηγηθεί η χώρα σε καινούργιο μνημόνιο ή σε τεράστια αύξηση φόρων για τη μεσαία τάξη. Δύο συμπεράσματα προκύπτουν: Ή οδηγεί τη χώρα συνειδητά σε νέα φτωχοποίηση και νέο μνημόνιο, εκτοξεύοντας το πρωτογενές έλλειμμα κατά δέκα μονάδες ή υποκρύπτει τεράστια φορολόγηση… (…) Μόνο οι εξαγγελίες για τα ενεργειακά που είπε είναι γύρω στα 16 δις. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση το κόστος όλων αυτών που εξήγγειλε χθες. Οι αριθμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι, με βάση τα μεγέθη που ξέρουμε. Γενικώς, στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα θέμα με τους αριθμούς. Ακολουθούν την οικονομική σχολή των «Tsipronomics», όχι μόνο τώρα, αλλά και παλαιότερα, που ενδεχομένως τους βολεύει στο να κατασκευάζουν αυτή την πραγματικότητα».





ΠΑΣΟΚ: επανήλθε με τις αυταπάτες του «προγράμματος της Θεσσαλονίκης»

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Η Δικαιοσύνη αποδεικνύεται με πράξεις και δεν είναι ρητορικό σχήμα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τις αυταπάτες του προγράμματος «Θεσσαλονίκη», επανήλθε μοιράζοντας παροχές και ξεχνώντας τα πεπραγμένα του ως Πρωθυπουργός. Υποσχέθηκε την προστασία της πρώτης κατοικίας, όταν με την υπογραφή της κυβέρνησης του παραδόθηκαν στα funds οι δανειολήπτες. Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη υλοποίησε τη στρατηγική επιλογή να αυξηθεί η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο αφήνοντάς τους πολίτες εκτεθειμένους στην ενεργειακή κρίση, και τώρα υπόσχεται εφαρμογή της εξαίρεσης των χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Αποκρύπτει όμως ότι Ισπανία και Πορτογαλία το πέτυχαν γιατί έχουν χαμηλή εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Οι Έλληνες πληρώνουν από το πιο ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρώπη με τη σφραγίδα των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Αναφορικά με την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, οι μνήμες είναι νωπές από την υπερχρέωση της επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η χώρα πρέπει να αποκτήσει στιβαρή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση για κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια και Δημοκρατική Ανατροπή του καθεστωτισμού και της αδικίας».

ΚΚΕ: σερβίρει τα ίδια οδυνηρά μέτρα για τον λαό

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σημειώνει σε ανακοίνωση του:

«Το μόνο που κάνει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να «σερβίρει» τα ίδια οδυνηρά -για το λαό- σχέδια, με περιτύλιγμα δήθεν «δικαιοσύνης» και να δίνει τελικά άλλοθι στις αντιλαϊκές στρατηγικές, που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, με την ψεύτικη υπόσχεση ότι αυτός θα τις διαχειριστεί διαφορετικά. Όμως, ούτε η στρατηγική της «πράσινης μετάβασης», που ευθύνεται για την ενεργειακή φτώχεια, μπορεί να είναι «δίκαιη». Ούτε το χρηματιστήριο ενέργειας, που θέσπισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να μετατρέψει την ενέργεια σε κοινωνικό αγαθό. Ούτε το νέο υπερμνημόνιο των λαών της Ευρώπης, που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, μπορεί να είναι «ωφέλιμο» για μικρούς επαγγελματίες κι αγρότες. Ούτε οι θεσμοί και οι μηχανισμοί καταστολής του σάπιου αστικού κράτους, συμπεριλαμβανομένης της ΕΥΠ, μπορούν να γίνουν «δημοκρατικοί».

Από την αρχή ως το τέλος ο κύριος Τσίπρας καλούσε το λαό να στρατευτεί πίσω από το στόχο «να γίνει η Ελλάδα σαν τα αλλά ευρωπαϊκά κράτη», λες και δεν βιώνουν οι λαοί σε αυτά τα κράτη τα ίδια αδιέξοδα, λες και δεν σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις σε αυτά τα κράτη να φορτώσουν τα βάρη πάλι στους λαούς, ενόψει μάλιστα του δύσκολου χειμώνα. Όλα τα παραπάνω είναι οι κοινοί άξονες και το «κοινό πρόγραμμα» όλων των αστικών κομμάτων, που έχουν οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, να ψηφίζει ένα μεγάλο μέρος των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της ΝΔ, όπως είναι για παράδειγμα οι υπέρογκοι ΝΑΤΟϊκοί εξοπλισμοί, τα δωράκια στο κεφάλαιο, η μονιμοποίηση των ειδικών φόρων για το λαό, οι ειδικές οικονομικές ζώνες (βλ. Ναυπηγεία Ελευσίνας), ενώ μόλις πριν λίγες μέρες ψήφισαν μαζί την επικίνδυνη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με νέες χώρες. Καμία εμπιστοσύνη, λοιπόν, σε εκείνους που προσπαθούν να ξαναεμφανιστούν ως «σωτήρες» του λαού, ενώ τα πεπραγμένα τους, τόσο ως κυβέρνηση όσο κι ως αντιπολίτευση, πείθουν για το ακριβώς αντίθετο».

Ειδήσεις σήμερα:

Καυσόξυλα: Τι να προσέξετε στην αγορά - Ποια είναι πιο αποδοτικά

Παύλος Φύσσας: Η δολοφονία, η δίκη της Χρυσής Αυγής και η ιστορική απόφαση

Υποκλοπές - Σκέρτσος για ΕΥΠ: δεν πρέπει να υπονομευθεί η αποστολή της