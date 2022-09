Παράξενα

Φυλακίστηκαν 55 δικαστές για να... μάθουν πως ζουν οι κρατούμενοι

Πενήντα πέντε δικαστές ζουν για μερικά 24ώρα την ζωή ενός κρατούμενου, μέσα σε μια φυλακή, που θα εγκαινιαστεί σύντομα.

Συνολικά 55 δικαστές στο Βέλγιο επέλεξαν να περάσουν ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο: κλείστηκαν εθελοντικά σε μια φυλακή στην περιφέρεια των Βρυξελλών για να δουν για δύο ημέρες και μια νύχτα πως είναι η ζωή ενός κρατούμενου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βέλγος υπουργός Δικαιοσύνης Βενσάν βαν Κουίνκενμπορν.

Οι δικαστές έφθασαν το πρωί του Σαββάτου στην νέα φυλακή του Χάρεν, που μπορεί να φιλοξενήσει 1.190 κρατούμενους και η οποία είναι προγραμματισμένο να ανοίξει τις πόρτες της στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μια εκπρόσωπος των σωφρονιστικών αρχών.

Οι δικαστές θα έχουν την ίδια μεταχείριση με τους κρατούμενους μέχρι την λήξη του "πειράματος" την Κυριακή στις 16:00, όπως διευκρίνισε η ίδια.

"Οι δικαστές προφανώς γνωρίζουν πως είναι η κατάσταση μέσα σε μια φυλακή αλλά το να αποκτήσουν οι ίδιοι την εμπειρία τους παρέχει μια μοναδική ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να τους βοηθήσει να επιβάλλουν τις ποινές με πλήρη επίγνωση", συνέχισε ο υπουργός.

Θα τηρήσουν το καθημερινό πρόγραμμα των κρατούμενων, δεν θα τους επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων τους, θα ακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα διατροφής και θα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους κρατούμενους. Μεταξύ άλλων, θα απασχοληθούν στην κουζίνα και στα πλυντήρια, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Σε περίπτωση που ζοριστούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, οι δικαστές θα έχουν ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να διακόψουν το πείραμα.

"Αυτό αναμφίβολα θα τους βοηθήσει να σκεφτούν αν η στέρηση της ελευθερίας είναι η καλύτερη λύση για κάποιον που έχει κάνει κάποιο λάθος στη ζωή του", είπε ο υπουργός, ενώ παράλληλα είναι μια καλή "πρόβα" για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους καθώς η φυλακή θα εγκανιαστεί σε δύο εβδομάδες.

Η πρωτοβουλία ανήκει από κοινού στον υπουργό Δικαιοσύνης, την Σωφρονιστική Υπηρεσία και το Ινστιτούτο Κατάρτισης Δικαστικών Λειτουργών.

Η νέα φυλακή στο Χάρεν θα αντικαταστήσει τις φυλακές Βορστ, Σεντ-Ζιλί και Μπέρκεντελ με την βασική διαφορά ότι είναι ουσιαστικά ένα σωφρονιστικό χωριό με μικρότερα κτίρια και ξεχωριστούς θαλάμους για τους κρατούμενους το καθένα εκ των οποίων χωράει περίπου 30. Με αυτό τον τρόπο οι κρατούμενοι θα χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία και την φύση του αδικήματός τους.

