ΔΕΘ - Τσίπρας: η συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Απαντήσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στα εφ' όλης της ύλης ερωτήματα των δημοσιογράφων.

Κατηγορούν εμάς -που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια- ότι μπορεί να οδηγήσουμε τη χώρα στη χρεοκοπία, αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια και ακολουθούν ξανά συνταγές χρεοκοπίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ερωτηθείς σχετικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ.

«Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο, αγγίζει τα 5,6 δισ. ευρώ, κοστολογημένα ένα προς ένα». Σχολίασε ότι αυτό που διαφέρει και είναι η μέρα με τη νύχτα με αυτά που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι το σχέδιο, το μοντέλο. «Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για το μοντέλο κατά το οποίο παίρνει χρήματα από τον πολίτη για να χρηματοδοτήσει την αισχροκέρδεια, ενώ εμείς θα φορολογήσουμε την αισχροκέρδεια». Υποστήριξε πως αν δεν εφαρμοστεί ένα θαρραλέο ριζοσπαστικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των αδύναμων, το κόστος για την κοινωνία θα είναι δυσανάλογο για την επόμενη 4ετία.

Αδικήσαμε τη μεσαία τάξη όχι από συνειδητή επιλογή, αλλά είχαμε τον εθνικό στόχο να βγάλουμε τη χώρα έξω από τα μνημόνια, είπε, σημειώνοντας ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει όποιες αδικίες υπήρξαν στο πλαίσιο αυτού του εθνικού στόχου. Έθεσε το ερώτημα: πού είναι η μεσαία τάξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση;

Τόσο εγώ όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλάμε για αντιδημοκρατική εκτροπή, τόνισε αναφορικά με το θέμα των υποκλοπών. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα παρέμενε ο πρωθυπουργός στη θέση του. Πρόσθεσε ότι από τη στιγμή που παραδέχθηκε ότι παρακολουθείται πολιτικός αρχηγός, που αποκαλύφθηκε παρακολούθηση του κ. Κουκάκη και του Χρήστου Σπίρτζη, όπως είπε, είναι «πολιτική δειλία να ρίχνει την ευθύνη ο κ. Μητσοτάκης στον ανιψιό του». Σχολίασε ότι δεν μπορεί αυτό να γίνεται ανεκτό από την ΚΟ της ΝΔ, προσθέτοντας ότι «από σκάνδαλο Μητσοτάκη γίνεται σκάνδαλο ΝΔ». Στο ερώτημα γιατί δεν έχει επισκεφθεί την ΠτΔ να θέσει το θέμα των υποκλοπών, είπε ότι τα θέματα τα θέτει η ίδια η ζωή, «τι να θέσω στην ΠτΔ; Να της ζητήσω να παραιτήσει τον πρωθυπουργό; Δεν είναι αρμοδιότητα της...». Τόνισε ωστόσο ότι το ελάχιστο που περιμένει είναι μια σαφή δημόσια τοποθέτηση σε ό,τι αφορά το θέμα της επίκλησης του απορρήτου.

Ερωτηθείς για την υπόθεση Πιτσιόρλα είπε ότι «η ΕΥΠ επί των ημερών μας λειτουργούσε όπως ορίζει το γράμμα του νόμου, ήταν σαφέστατα προσανατολισμένη στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Ως πρωθυπουργός είχα απολύτως θεσμική σχέση με τον διοικητή», είπε, θυμίζοντας ότι η ΕΥΠ ανήκε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά ο διοικητής ως όφειλε τον ενημέρωνε. Ανέφερε ότι η ΕΥΠ αποφάσισε για λόγους που έχουν να κάνουν με διαλεύκανση υπόθεσης που έχει να κάνει με οικονομικό έγκλημα, να διευρύνει την έρευνα για στελέχη, όχι για υπουργούς. «Δεν έδωσα εγώ καμία εντολή παρακολούθησης του κ. Πιτσιόρλα. Ενημερώθηκα αφού αυτή η εντολή είχε δοθεί, από τους αρμόδιους παράγοντες της ΕΥΠ σε συνεργασία με δύο εισαγγελικούς λειτουργούς. Έπραξα όπως θα έπρεπε να πράξει κάθε πρωθυπουργός που σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους και ζήτησα από τον διοικητή της ΕΥΠ αν υπάρξει οποιοδήποτε στοιχείο επιβαρυντικό για τα στελέχη αυτά να με ενημερώσει». «Ουδέποτε έκτοτε είχα οποιαδήποτε τέτοια ενημέρωση», σημείωσε ο κ. Τσίπρας. «Δεν έχω να δώσω εξηγήσεις σε κανέναν, είμαι απόλυτα σαφής. Δεν παρακολουθούσα κανέναν, δεν έδωσα εντολή για κανέναν», υπογράμμισε και ανέφερε ότι έξι χρόνια μετά η υπόθεση αυτή έχει προχωρήσει και 7 πολίτες έχουν βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορούμενου, στους οποίους δεν είναι ο κ. Πιτσιόρλας. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο τεκμήριο αθωότητας», τόνισε ο κ. Τσίπρας, για να υπογραμμίσει ότι αυτή η υπόθεση ήταν συγκεκριμένη και όχι ένας αόριστος εθνικός λόγος. Ανέφερε ότι είχε δώσει ρητή εντολή όλα τα στοιχεία να δοθούν στην επόμενη διοίκηση και ότι ο κ. Μητσοτάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενημερωνόταν σε τακτική βάση από τον κ. Ρουμπάτη και όταν άλλαξε η κυβέρνηση δεν αρνήθηκε ο κ. Ρουμπάτης να ενημερώσει ή να παραδώσει όλους τους φακέλους στον κ. Μητσοτάκη. Σχολίασε ότι οι πρώην διοικητές της ΕΥΠ κ.κ. Ρουμπάτης και ο Δραβίλλας μίλησαν, όμως «ο κ. Δεμίρης και ο κ. Κοντολέων γιατί έχουν το στόμα τους κλειστό;».

«Ας μην προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες συμψηφισμού, όσο το κάνουν θα επιβεβαιώνουν την ενοχή τους», είπε, για να τονίσει ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν προσπαθεί να πείσει ότι είναι αθώος, αλλά ότι όλοι τα ίδια κάνουν». Αυτό είναι «κατάντια για τον κ. Μητσοτάκη, είναι το πάρθιο βέλος του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου», υπογράμμισε.

Δεν είχα καμία ενημέρωση από τον κ. Κοντολέοντα - Θα μπει τέρμα στο πάρτι της αισχροκέρδειας με πρωταγωνιστή την ΔΕΗ

«Δεν είχα καμία ενημέρωση από τον διοικητή της ΕΥΠ», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Με τον κ. Κοντολέοντα είχα μία εθιμοτυπική επίσκεψη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και μετά την επισήμανσή μου ότι είναι λάθος να υπάγεται η ευθύνη της ΕΥΠ στο γραφείο του πρωθυπουργού, έκτοτε δεν είχα καμία επαφή».

Συνεχίζοντας για τις ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ για να ριχθεί φως στην υπόθεση των υποκλοπών ανέφερε: «Η κυβέρνηση απαξιώνει την κοινοβουλευτική διαδικασία, η Εξεταστική που συστήθηκε είναι μία παρωδία, ένας εξευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Το ίδιο ήταν και όταν αποκαλύφθηκε ότι το ίδιο κακόβουλο λογισμικό που επιχείρησε την παρακολούθηση των Ανδρουλάκη και Κουκάκη μόλυνε το κινητό του κ. Σπίρτζη. Από ποιον; Αυτή η μόλυνση σημαίνει ότι είχαν δυνατότητα να το ενεργοποιούν όταν ήταν σε συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν μιλούσε μαζί μου, ή να ενεργοποιούν και την κάμερα του κινητού. Και κανείς δεν μιλάει γι αυτό. Η προστασία του Συντάγματος εναπόκειται σε όλους μας, πολιτικούς, δημοσιογράφους, πολίτες».

Για τις ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε όλα τα διεθνή φόρα θα παλέψουμε και με τα μέσα που δίνει το θεσμικό σύστημα της χώρας ώστε να μην μείνει στο σκοτάδι». Προειδοποίησε ότι ποινικές ευθύνες θα αντιμετωπίσουν, όχι όσοι μιλήσουν στην Επιτροπή, αλλά όσοι γνωρίζουν την αλήθεια και την αποκρύπτουν. Εδώ δεν έχουμε ένα λάθος, έχουμε μία αξιόποινη πράξη, όσο δεν μας λένε την αιτία για τις παρακολουθήσεις, όσο επικαλούνται αορίστως εθνικούς λόγους. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με έναν πολιτικό αρχηγό να κατηγορείται ότι ήταν πράκτορας ξένων συμφερόντων».

Για την εξαγγελία του για την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ είπε κατ' αρχήν ότι πέρυσι στην ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης είχε αποκρύψει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και εξήγησε: «Αυτό έγινε με μία διαδικασία που χρήζει διερεύνησης. Με 100 εκατομμύρια ευρώ η ΔΕΗ απώλεσε το 17% των μετοχών. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ΔΕΗ πρωταγωνιστεί στο ράλι της αισχροκέρδειας με αύξηση των κερδών και με μεταφορά του κόστους στους Έλληνες φορολογούμενους. Η ΔΕΗ έχει χειραγωγήσει την τιμή της μετοχής της στο Χρηματιστήριο. Αυτά δεν είναι απλά πολιτικά σφάλματα είναι αξιόποινες πράξεις. Εμείς δεσμευόμαστε ότι αυτό το πάρτι θα τελειώσει. Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο έλεγχος θα περάσει στο δημόσιο. Στην Ευρώπη η μία μετά την άλλη οι μεγάλες χώρες προχωρούν σε κρατικοποιήσεις ενεργειακών επιχειρήσεων, πρώτος ο Μακρόν στην Γαλλία και ακολουθεί η Γερμανία. Όταν περάσει η κρίση θα δούμε τι θα κάνουμε». Σε κάθε περίπτωση υπογράμμισε ξανά, θα μπει τέρμα στο πάρτι της αισχροκέρδειας με πρωταγωνιστή την ΔΕΗ.

Συνεχίζοντας σε σχέση με τα εμπόδια από την ΕΕ, είπε ότι «η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας προσδιορίζεται από την ευρωπαϊκή οδηγία, η εποπτεία όμως του Χρηματιστηρίου είναι ζήτημα εθνικής ευθύνης και δεν έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή οδηγία. Υπάρχει η δυνατότητα αποσύνδεσης της τιμής της ενέργειας από το φυσικό αέριο. Το διεκδίκησαν και το πέτυχαν οι Ισπανία και η Πορτογαλία, η Ελλάδα με ρηχή και ολιγοπωλιακή αγορά, γιατί δεν το διεκδίκησε».

Απάντησε στις αιτιάσεις περί τερατογέννεσης για την οποία μίλησε ο πρωθυπουργός σε ένα ενδεχόμενο κυβέρνησης των κεντροαριστερών δυνάμεων. Είπε ο κ. Τσίπρας: «Ο κ. Μητσοτάκης λέει τερατογένεση το ενδεχόμενο να μην είναι στην εξουσία, ο ελληνικός λαός θεωρεί τερατογένεση να συνεχίσει να είναι στην εξουσία. Του λέω να πάει στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής και να τους πει, στον κ. Σολτς και στους άλλους που ηγούνται σε κυβερνήσεις συνεργασίας, ότι είναι τερατογένεση. Ποια είναι πιο ισχυρή, μία κυβέρνηση πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης ή μία κυβέρνηση που κυβερνά με το ένα τρίτο των ψήφων;». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι με την απλή αναλογική επέρχεται μία μεγάλη δημοκρατική αλλαγή. Διευκρίνισε ότι στόχος και προϋπόθεση είναι προγραμματικές συγκλίσεις, που μπορούν να υπάρξουν με κεντροαριστερές δυνάμεις. Συνεχίζοντας ανέφερε: «Δεν δημιουργεί αστάθεια αλλά σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε την πιο δημοκρατική κυβέρνηση που είχε ποτέ ο τόπος». Όσο για τις διαφορές μεταξύ των κεντροαριστερών κομμάτων είπε ότι «μπορώ να συνεργαστώ με κόμματα που έχουμε διαφορές αλλά το βάρος θα έχει το πρώτο κόμμα». Ακολούθως είπε: «Δεν θέλουμε να είμαστε μία κυβέρνηση των ηττημένων, για να προχωρήσει μία κυβέρνηση συνεργασίας είναι προϋπόθεση να είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι ο κ. Μητσοτάκης θα έχει εκείνος την δυνατότητα, θα πάρει την εντολή και θα μπορεί να κάνει κυβέρνηση ενδεχομένως με τον κ. Βελόπουλο».

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις είπε: «Δεν έχω εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις. Όχι ότι δεν λαμβάνω υπόψη μου τα στοιχεία και τις τάσεις. Οι μετρήσεις όμως διαμορφώνουν μία εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που διαπιστώνει κανείς αν πάει στην κοινωνία. Υπάρχει μία υποτίμηση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν μία αξία αλλά μεγαλύτερη αξία έχει η ετυμηγορία του ελληνικού λαού, και εκεί θα κριθούμε όλοι, και τα κόμματα και οι εταιρείες. Μιλάω για συστημικού χαρακτήρα προβλήματα στις μετρήσεις». Συνεχίζοντας είπε ότι «για ορισμένους η μέτρηση δεν είναι φωτογραφία της στιγμής αλλά πλαστογραφία της στιγμής. Την περασμένη εβδομάδα μία εταιρεία που κάθε φορά που έχει προβλήματα η ΝΔ, αυξάνει την διαφορά που την χωρίζει από τον ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύφθηκε μέσω της Διαύγειας έχει πάρει σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ με απευθείας αναθέσεις. Αυτά τα στοιχεία που σε άλλες χώρες θα ρίχνανε την κυβέρνηση στην Ελλάδα είναι κανονικότητα».

Για το στεγαστικό ζήτημα και για την διαφορά του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ από τη ΝΔ είπε: «Ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών βρίσκονται σε στεγαστική κρίση, 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά περίπου 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας, πληρώνουν πάνω από το μισό του εισοδήματός τους για στέγη. Η κυβέρνηση ενέταξε μόνο 1,3 εκατομμύρια ευρώ για το στεγαστικό ζήτημα στο Ταμείο Ανάπτυξης, όταν η Πορτογαλία έχει εντάξει 1,7 δισ.. Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης είναι ένα πολυδάπανο πρόγραμμα, 1,8 δισ. για να καλύψει σε κάποιους συμπολίτες μας τις ανάγκες. Έχει στον πυρήνα του τα χαμηλότοκα δάνεια. Αυτό που μας προτείνει είναι σε μία κοινωνία που έχει μπουκώσει από κόκκινα δάνεια, σε πολίτες άνω των 40, να μεταφέρουμε το πρόβλημα στις μικρότερες ηλικίες. Επίσης, δεν κάνει λόγο για την βραχυχρόνια μίσθωση, δεν μιλάμε το Airbnb ενός μικροϊδιοκτήτη που έχει δύο τρία ακίνητα, αλλά για μεγάλες εταιρείες που παίρνουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Το δικό μας σχέδιο περιλαμβάνει τον διπλασιασμό της επιδότησης ενοικίου για 400.000 πολίτες. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δίνουμε την δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης μόνο για ιδιοκτήτες και σε περιορισμένο αριθμό. Το τρίτο είναι η δημιουργία τράπεζας στέγης για την αξιοποίηση των δημοσίων κτιρίων και με κίνητρα σε ιδιοκτήτες να εκχωρήσουν ακίνητα στο κράτος. Ευελπιστούμε να υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων που θα περάσουν στο κράτος για να ασκήσει στεγαστική πολιτική. Από εκεί και μετά θα δούμε την ανέγερση νέων κατοικιών».

Δεν είναι περιουσία οικογενειακή του κ. Μητσοτάκη τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων για να σώσουν τις τράπεζες

Δεν περιμένω απολύτως τίποτα, απλά περιμένω να δω πόσο πιο χαμηλά θα πέσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, πόσο πιο βαθιά μπορεί να ευτελίσει την κοινοβουλευτική διαδικασία, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ερωτηθείς τί περιμένει από αυτή την Εξεταστική εφόσον δεν καλούνται βασικά πρόσωπα. Έχω ζητήσει την παραίτηση της κυβέρνησης και τη διενέργεια εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί μπροστά στην ετυμηγορία του ελληνικού λαού και επιδιώκω αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό, είπε, σχολιάζοντας επιπλέον ότι «το Κυριάκος Gate είναι πλέον ΝΔ Gate».

Για το αν ως κυβέρνηση θα προχωρήσει σε προανακριτική, τόνισε ότι «θα κάνουμε το παν η αλήθεια να μη μείνει στο σκοτάδι, θα κάνουμε πρόταση για προανακριτική Επιτροπή». Ερωτηθείς αν η αναφορά του σε «ποινικές ευθύνες» αφορά και τον κ. Μητσοτάκη, είπε ότι η προανακριτική επιτροπή θα πρέπει να διαλευκάνει και να διερευνήσει ποιοι έχουν ευθύνες και να αποδώσει το πόρισμα της στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Σε ερώτηση αναφορικά με τον μηχανισμό τιμαριθμικής προσαρμογής σε ετήσια βάση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας είπε μεταξύ άλλων πως όταν έχουμε αυτή τη στιγμή μια πρωτοφανή πληθωριστική κρίση που συρρικνώνει το εισόδημα, είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα πρέπει με μόνιμο μηχανισμό να έχουμε τη δυνατότητα σε ετήσια βάση να καλύπτουμε τις απώλειες του κόσμου της εργασίας και να ενισχύουμε με αυτόν τον τρόπο την παραγωγικότητα. Τόνισε ότι η δέσμη μέτρων που εξήγγειλε είναι στοχευμένη στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

«Είμαστε απέναντι σε καθεστωτικές προοπτικές και νοοτροπίες», «τα καθεστώτα όταν τρίζουν καταφεύγουν στο τελευταίο σκαλοπάτι που είναι η καταστολή και ο αυταρχισμός», είπε ο κ. Τσίπρας σε ερώτηση με αφορμή την επέμβαση της αστυνομίας σε συναυλία στο ΑΠΘ την Παρασκευή, ενώ προειδοποίησε «να μην επιχειρήσουν από εδώ και στο εξής την κλιμάκωση της έντασης». Σημείωσε ότι το όπλο που έχουν οι νέοι είναι η άποψη τους και η ψήφος τους, προσθέτοντας ότι καμία μεγάλη αλλαγή δεν έγινε χωρίς τους νέους στην πρώτη γραμμή. Τόνισε ότι οι εκλογές θα είναι ένας ειρηνικός αγώνας, όπως είπε χθες στην ομιλία του, και πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πέσει στην «παγίδα της έντασης».

Σε ερώτηση για το σχέδιο που περιέγραψε στην ομιλία του για την Εθνική Τράπεζα, ο κ. Τσίπρας είπε ότι οι τράπεζες επιβιώνουν τα τελευταία χρόνια επειδή ο μέσος Έλληνας φορολογούμενος έχει ματώσει με δισ. ευρώ στήριξής τους, τονίζοντας ότι σε καμία οικονομική επιστήμη δεν μπορεί αυτός που βάζει χρήματα να μην έχει κανένα δικαίωμα. «Εικάζω ότι ένας από τους λόγους που ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μείνει μέχρι τέλους στην καρέκλα του είναι για να ολοκληρώσει ένα ακόμα μεγάλο ντηλ. Το πρώτο ήταν η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, το δεύτερο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, μετά η ΔΕΗ. Τώρα πάμε για ένα τέταρτο και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής, εδώ είναι κρίσιμο ζήτημα για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας και το μήνυμα μου είναι σαφές: δεν είναι περιουσία οικογενειακή του κ. Μητσοτάκη τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων για να σώσουν τις τράπεζες.

«Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε το πολιτικό αδιέξοδο του ότι είναι απερχόμενος πρωθυπουργός και ψάχνει να βρει διέξοδο, δεν θα του δώσουμε καμία διέξοδο», απάντησε ο κ. Τσίπρας ερωτηθείς αν θα συναινούσε σε αλλαγή του εκλογικού νόμου, με αφορμή αποστροφή του πρωθυπουργού στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε την περασμένη Κυριακή στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Όσο μεγαλύτερη η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ τόσο πιο εφικτό να σχηματιστεί κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας - Πρέπει να δούμε πώς αυτή η κλιμάκωση με την Τουρκία δεν θα επεκταθεί

«Όλα τα μέτρα που ανακοινώσαμε χθες είναι κοστολογημένα και το κόστος δεν είναι υπερβολικό, είναι περίπου το ίδιο κόστος με αυτά που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση», επανέλαβε ο κ. Τσίπρας. Για το θέμα της διαχείρισης του δημοσίου χρέους είπε: «Εμείς το ρυθμίσαμε το χρέος και αφήσαμε 37 δισ. στο δημόσιο ταμείο και γι’ αυτό η χώρα είναι με το κεφάλι έξω από το νερό. Χάρη στην δική μας ρύθμιση έχουμε ένα βατό πρόγραμμα αποπληρωμών για την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο υπάρχει ένας υπαρκτός κίνδυνος από την αύξηση του κόστους του διεθνούς δανεισμού, καθώς ήδη αυξάνονται τα spreads. Το κρίσιμο είναι μία αναλογία ανάμεσα στο επιτόκιο δανεισμού με τους ρυθμούς ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών αλλά και του τρόπου που πρέπει να διαχειριστούμε».

Όσο για το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν επενδυτές λόγω της επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ είπε: «Κανένας σοβαρός επενδυτής δεν θα εγκαταλείψει επειδή μία κυβέρνηση βάζει κανόνες. Τώρα οι αετονύχηδες μπορεί να φύγουν αλλά δεν θέλουμε αυτούς. Θέλουμε στρατηγικούς επενδυτές. Στην Γαλλία και στην Γερμανία που έκαναν κρατικοποιήσεις θα φύγουν οι επενδυτές;».

Για την κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές είπε: «Στόχος μας είναι να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας για μία κυβέρνηση πλατιάς δημοκρατικής νομιμοποίησης στην βάση προγραμματικής σύγκλισης. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει την δυνατότητα για μία κυβέρνηση μακράς πνοής επί τη βάση προγραμματικών συγκλίσεων. Αν προκύψουν άλλα δεδομένα από τις εκλογές θα τα εξετάσουμε. Η νέα μεγάλη αλλαγή όμως θα είναι η συνεργασία που θα προκύψει την επομένη των εκλογών».

Για τις τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη είπε: «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διεκδικεί την μεγαλύτερη απήχηση στον ελληνικό λαό, αλλά κανένας δεν μπορεί να καθορίζει τις εξελίξεις και δεν βγάζει πρωθυπουργούς από το παράθυρο ή από τις πόρτες. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη και αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα».

Υπογράμμισε ότι «όσο μεγαλύτερη θα είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ τόσο πιο εφικτό θα είναι να σχηματιστεί κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Αν αυτό δεν επιτευχθεί θα πάμε σε δεύτερη αναμέτρηση. Ο στόχος μας όμως είναι η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση το βράδυ των πρώτων εκλογών και αυτό είναι εφικτό».

Για ενδεχόμενο κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ, απάντησε ότι «αυτό θα ήταν τερατογένεση, όπως τερατογένεση ήταν και η σύγκλιση που οδήγησε στην συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ. Μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν. Δεν μας αφορούν σενάρια συνεργασίας με τον κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Δεν μας αφορούν σενάρια πρωθυπουργών που θα βγουν από τον δοκιμαστικό σωλήνα ή από παρακάμαρες συμφερόντων».

Για τους συνταξιούχους είπε: «Μετά την μεσαία τάξη η μεγαλύτερη εξαπάτηση του κ. Μητσοτάκη ήταν στους συνταξιούχους. Ήταν η κατηγορία που είχε αποδεχθεί το αφήγημα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τις περικοπές που είχαν γίνει στην περίοδο Σαμαρά, μέσα από την προπαγάνδα. Πίστεψε ότι με την κυβέρνηση ΝΔ θα δει καλύτερες μέρες και αύξηση των απολαβών. Και τι είδε; Ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε την κατάργηση της 13ης σύνταξης του 2019. Επίσης είχαμε τον τριπλασιασμό των εκκρεμών συντάξεων, είχαμε ψίχουλα ή καθόλου επιδόματα στο τέλος του χρόνου και είχαμε και την μεγάλη κοροϊδία των αναδρομικών, όπου τάξανε ότι τα αναδρομικά θα τα πάρουν όλοι και τελικά νομοθέτησαν ότι θα τα πάρουν οι υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον, για τις προσφυγές τους είπε ψέματα σαν κοινός απατεώνας. Εμείς θέλουμε με ειλικρίνεια να πούμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα αλλά δεν θα σας πετάξουμε στον δρόμο. Γι’ αυτό θα δώσουμε τα αναδρομικά σε τρεις δόσεις, θα επαναφέρουμε την 13η σύνταξη, θα καταργήσουμε την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Όσο για τις αυξήσεις που τους τάζει ο κ. Μητσοτάκης είναι οι αυξήσεις που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Για τις απειλές Ερντογάν απάντησε: «Σίγουρα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ρητορική κλιμάκωση από την πλευρά του κ. Ερντογάν αν και ισχύει και ότι ως έναν βαθμό κλιμακώνει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης στην Τουρκία από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αν και πάντα υπήρχε ένταση, αυτή η κλιμάκωση είναι πρωτοφανής τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει να δούμε πώς αυτή η κλιμάκωση δεν θα επεκταθεί».

'Ασκησε κριτική για το ραντεβού του πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν στον Βόσπορο που όπως είπε «ακολούθησε κλιμάκωση των προκλήσεων», και πρόσθεσε: «Θα περίμενα τον κ. Μητσοτάκη να λέει "γιοκ" στο Ορούτς Ρέις όταν έλεγαν ότι το παρέσυρε ο άνεμος, ή στο Turkaegean, όταν παρέδιδαν την χρήση του ονόματος δήθεν από λάθος ενός υπαλλήλου, στις κρίσιμες στιγμές θα έπρεπε να πει "γιοκ". Δεν το έχει κάνει. Θα περίμενα επίσης την στιγμή που υπερασπίζεται τα εθνικά δικαιώματα, παράλληλα να αφήνει και ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας. Ένα επεισόδιο έντασης μπορεί να είναι αποτέλεσμα ατυχών χειρισμών ή έλλειψης διαύλων επικοινωνίας. Αυτό που με ανησυχεί είναι η έλλειψη διαύλων επικοινωνίας».

Ξεκαθαρίζω, αυτό που θα ανοίξει το δρόμο για τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην απλή αναλογική

«Είμαστε με τον αμυνόμενο και απέναντι στην εισβολή και την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μιας χώρας από μια άλλη», είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «την ίδια στιγμή αυτό δεν μπορεί να μας κάνει να παραγνωρίζουμε τις διεθνείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις». «Θεωρούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα στρατηγικής από την πλευρά της ΕΕ», είπε, υποστηρίζοντας ότι γεωπολιτικά και οικονομικά η Ευρώπη θα είναι μεγάλος ηττημένος. «Δεν χάνει οικονομικά ούτε η ΗΠΑ, ούτε η Ρωσία», «η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή σε περιδίνηση και υπάρχει έλλειμμα στρατηγικής, ηγεσίας, ενόρασης». Υποστήριξε ότι ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέμου, ο κόσμος μπαίνει σε έναν παρατεταμένο ψυχρό πόλεμο με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και ότι η ΕΕ οφείλει να αποκτήσει αυτόνομη γεωπολιτική στρατηγική, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ αλλά με σαφή πρόθεση να υπερασπίζεται τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα.

«Να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί παρεμβήκαμε και υπερασπιστήκαμε το κύρος της χώρας σε μια ανθρωπιστική τραγωδία;», είπε για το θέμα των προσφύγων στη νησίδα στον Έβρο. Σημείωσε ότι ανεξαρτήτως αν η νησίδα ανήκε στη χώρα μας ή στην Τουρκία, υπήρξε ένα δράμα 38 ανθρώπων. «Θέλετε να ζητήσουμε συγγνώμη για το ότι ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή να υπάρξει ανθρωπιστική προσέγγιση; Γιατί ζητήσαμε από την κυβέρνηση -που έκανε ότι δεν υπάρχουν αυτοί- να μας εξηγήσει αν είναι στο ελληνικό έδαφος και να τους σώσει, κι αν είναι σε τουρκικό να διεθνοποιήσει το ζήτημα για να σωθούν;», είπε, επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει ερώτηση για το πού ανήκει η νησίδα, για να διευκρινιστεί. Τόνισε ότι είναι απολύτως σαφές ότι αποτελεί υποχρέωση και δικαίωμα κάθε χώρας να υπερασπίζεται τα σύνορα της αλλά και να κινείται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να τηρεί τους στοιχειώδεις ανθρωπιστικούς όρους.

«Στόχος μας δεν είναι να φτιάξουμε μια κυβέρνηση ηττημένων ή μειοψηφίας, η μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μπορεί να λάβει χώρα αν η λαϊκή ετυμηγορία την ευλογήσει», ξεκαθάρισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι «αν ο λαός μας βγάλει πρώτο τον κ. Μητσοτάκη, θα μπορεί να φτιάξει κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης». «Ξεκαθαρίζω, αυτό που θα ανοίξει το δρόμο για τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας το βράδυ των εκλογών είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην απλή αναλογική», τόνισε. Σχολίασε ότι «μπορεί να υπάρχουν σενάρια, όμως δεν είναι μόνο οι αριθμοί, είναι και η ηθική νομιμοποίηση». «Πιστεύετε ότι αν είναι πρώτος ο κ. Μητσοτάκης οι πιέσεις που θα ασκηθούν, όχι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε πιθανούς εταίρους μας, να μη συμβάλουν σε προοδευτική κυβέρνηση θα είναι απλές;», σχολίασε.

Ερωτηθείς ποια είναι η θέση του για την επέκταση του φράχτη στον Έβρο, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η κριτική που γίνεται είναι επί της αποτελεσματικότητας γιατί, όπως είπε, όσα τείχη και να φτιάξει κανείς οι άνθρωποι που είναι απελπισμένοι θα βρουν τρόπο να τα περάσουν και δεν μπορείς να έχεις τείχη σε όλα σου τα σύνορα. Υπογράμμισε ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι ένα ευρωτουρκικό ζήτημα και δεν μπορεί να λυθεί αν η ΕΕ δεν έχει μια άλλη πολιτική, καθώς «η πολιτική μιας Ευρώπης φρούριο με την Ελλάδα φύλακα, δεν είναι αποτελεσματική».

«Θα έλεγα να γίνει μια έρευνα αν όντως είχαμε ή έχουμε παρέμβαση του ρωσικού παράγοντα στα ελληνικά πράγματα και να ξεκινήσουμε αυτή την έρευνα μαζί απ' όσα συνέβησαν στη βόρεια Ελλάδα την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών και της υποκίνησης των διαδηλώσεων και της χρηματοδότησης των αντιδράσεων», είπε ο κ. Τσίπρας ερωτηθείς σχετικά. Εξέφρασε την αίσθησή του ότι «είναι σε μεγάλο βαθμό ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα όλο αυτό», προσθέτοντας ότι αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν την προηγούμενη εβδομάδα τους δημοσιογράφους ότι η χώρα μας δεν ήταν από τις χώρες που ενημέρωσαν οι ΗΠΑ ότι υπάρχει τέτοιου είδους παρέμβαση στο εσωτερικό της. «Σε μεγάλο βαθμό ίσως να δείχνει κι έναν πανικό εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη να δικαιολογήσει την επερχόμενη ήττα του στις εκλογές σε εξωγενείς παράγοντες» ανέφερε.

Δεν γίνεται να κυβερνήσουν μαζί το θύμα και ο θύτης - ο ωτακουστής και εκείνος που τον παρακολουθούσαν

Σε ερώτηση για τις αλλαγές που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί συνεχίζει με τα ίδια πρόσωπα, ο κ. Τσίπρας απάντησε: «Οι αλλαγές που έχουν γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μεγάλες, η διαδικασία του ανασχηματισμού και της ανασυγκρότησης ήταν σε βάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια ένα άλλο κόμμα. Με αναβάθμιση της διαδικασίας της εκλογής προέδρου από την βάση, με ένα σημαντικό think tank προσώπων που είναι δίπλα μου, με αλλαγές στην ποσόστωση φύλου. Οι γυναίκες θα εκπροσωπούνται στην νέα κυβέρνηση σε σημαντικό βαθμό.

Σε ερώτηση για την Συμφωνία των Πρεσπών και στην παρατήρηση ότι μόλις το 20% των προβλέψεών της υλοποιείται, απάντησε: «Φανταστείτε να μην είχε γίνει αυτή η Συμφωνία, φανταστείτε τι πιέσεις θα δεχόταν μία ελληνική κυβέρνηση για να μπει στο ΝΑΤΟ με την συνταγματική της ονομασία 'Μακεδονία'. Φανταστείτε στο διεθνές ψυχροπολεμικό κλίμα όταν η Σουηδία και η Φινλανδία εντάσσονται στο ΝΑΤΟ, τι πιέσεις θα ασκούνταν και πώς θα απαντούσε μία ελληνική κυβέρνηση».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης στους δήμους για να αντιμετωπίσουν το κόστος κάλυψης των λειτουργιών τους. Είναι κρίσιμο, είπε, να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος των δήμων. Αυτό μπορεί να γίνει με ενεργειακές κοινότητες, που έχει παγώσει η κυβέρνηση.

Σε ερώτηση για τις πολιτικές εξελίξεις μετά τις εκλογές απάντησε: «Το βράδυ των εκλογών με απλή αναλογική θα έχουμε μία κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων επί τη βάσει προγραμματικών συγκλίσεων. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου, και όσο ο κ. Μητοστάκης μένει γατζωμένος στην καρέκλα και δεν παραιτείται, τόσο η προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης θα είναι αναπόφευκτη». Συνεχίζοντας υπαινίχθηκε με σαφήνεια, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, όσο παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ηγεσία της ΝΔ. «Σε κάθε περίπτωση τώρα, όλα δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι απερχόμενος, εκτός αν νομίζετε ότι το θύμα και ο θύτης μπορούν να συνεργαστούν, ότι ο ωτακουστής και εκείνος που τον παρακολουθούσαν θα κυβερνήσουν μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για την Δικαιοσύνη απάντησε: «Η δημοκρατική αναγέννηση περνά μέσα από την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε στο γήπεδο των αντιπάλων. Εμείς πρέπει να κάνουμε περισσότερα στην αντίθετη κατεύθυνση. Εμείς πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων, εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε πλαίσιο πλουραλισμού και απελευθέρωσης των μέσων ενημέρωσης, κι ας έχουμε περισσότερη κριτική. Για την Δικαιοσύνη, στόχος των προτάσεών μας είναι να ενισχύσουμε τον ρόλο του δικαστή, αλλά και να βάλουμε κανόνες διαφάνειας, που στο τέλος της ημέρας θα ενισχύσουν τον ρόλο του». Χαρακτήρισε χυδαία την παρέμβαση της κυβέρνησης που «αναβάθμισε σε αντιπροέδρους όσους δικαστές θα μετέχουν την δίκη Παπαγγελόπουλου».

Γενικεύοντας είπε: «Ανεξάρτητα από τις όποιες αλλαγές, πρέπει να ξέρουμε το εξής: υπάρχει ένα αίσθημα αναξιοπιστίας και έλλειψης εμπιστοσύνης στην ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται με φαινόμενα Λιγνάδη, αυτό βαθαίνει όταν η κοινωνία βλέπει ότι ο κολλητός της εξουσίας έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον 'φτωχοδιάβολο' που έκλεψε ένα καρβέλι ψωμί».

Για το μετρό Θεσσαλονίκης, είπε ότι «παραλάβαμε ένα έργο τελματωμένο με εργοτάξια κλειστά για πολλά χρόνια, και μέσα σε τρία χρόνια φθάσαμε στο 75% του έργου. Με μία εξαίρεση τον σταθμό Βενιζέλου, γιατί είχαμε έναν σχεδιασμό, να αναδείξουμε και τον σταθμό, και τα αρχαία. Η κυβέρνηση είχε μία διαφορετική προσέγγιση που είχε συνέπεια την τρομακτική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του μετρό. Δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2025, και όσο καθυστερεί, τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις του εργολάβου προς το ελληνικό Δημόσιο. Έχουμε μία υπόθεση που κανείς σηκώνει τα χέρια ψηλά, αλλά επιβαρύνει τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και το πολιτιστικό προϊόν». Παρεμπιπτόντως ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στα κυκλαδίτικα ειδώλια της συλλογής Στερν, κατηγόρησε την υπουργό Πολιτισμού ότι «νομιμοποίησε μία μεγάλη αρχαιοκαπηλία».

Η λογική της κυβέρνησης είναι ότι όποιοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν, να γίνουν ψυκτικοί

Για την ανάγκη διπλασιασμού σε βάθος 4ετίας των δημοσίων δαπανών για τα ΑΕΙ και του διπλασιασμού των καθηγητών στα δημόσια πανεπιστήμια στη βάση των χθεσινών εξαγγελιών του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

«Η λογική της κυβέρνησης είναι ότι όποιοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν, να γίνουν ψυκτικοί», σχολίασε και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δομικά διαφορετική αντίληψη με εκείνη της ΝΔ για την παιδεία και το ρόλο του δημόσιου πανεπιστημίου.

«Είναι ένα πρόσωπο που δεν περνά απαρατήρητο στα πολιτικά πράγματα από όποια θέση κι αν κατέχει, είναι γνωστές οι πολιτικές και ιδεολογικές διαφωνίες που έχουμε. Και ως πολιτικός και ως επιστήμονας έχει ένα εκτόπισμα που είναι ιδιαίτερο σημαντικό, οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις που καταθέτει», είπε ο κ. Τσίπρας για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, στο ερώτημα πώς κρίνει τη στάση του ίδιου, αλλά και του κ. Αλιβιζάτου, με αφορμή τις τοποθετήσεις τους για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και αν θα τους αξιοποιούσε πολιτικά. Πρόσθεσε ότι οι θέσεις που έχει διατυπώσει ο κ. Βενιζέλος στις τελευταίες εξελίξεις είναι αυτές που θα περίμενε κανείς να ακούσει από κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο πολίτη ή επιστήμονα. Συνέχισε αναφέροντας ότι αυτό του πιστώνεται θετικά «αλλά δεν νομίζω ότι ο κ. Βενιζέλος διατύπωσε αυτές τις θέσεις διότι επιδιώκει να τις εξαργυρώσει σε κάποιο πολιτικό σχήμα». «Τουλάχιστον δεν θα είμαι εγώ εκείνος που θα τον αδικήσω με τέτοιο κατάφωρο τρόπο», πρόσθεσε, σχολιάζοντας ότι «το ίδιο θα πω και για τον κ. Αλιβιζάτο που πολλές φορές έχουμε διαφωνήσει με τις δημόσιες τοποθετήσεις του».

Μιλώντας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι κρίσιμο με ποια στρατηγική πορεύονται οι πλειοψηφίες στα δημοτικά συμβούλια, πάντα όμως εμείς σεβόμαστε την αυτονομία των αυτοδιοικητικών μας κινήσεων. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι όλοι οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες που κινούνται στο πλαίσιο των αξιών του χώρου που εκφράζει κοινωνικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα προτάξουν πέρα απ' τις όποιες φιλοδοξίες και επιλογές που αφορούν πρόσωπα στην τοπική κοινωνία, και την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών προκειμένου να σπάσει η κυριαρχία της συντηρητικής παράταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το πόσο ανησυχεί από την άνοδο της ακροδεξιάς σε ευρωπαϊκές χώρες και αν ανησυχεί ότι κι εδώ μπορεί να ξανασηκώσει κεφάλι, ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ανησυχία. Μιλώντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είπε ότι οι παράγοντες που θρέφουν το αυγό του φιδιού είναι οι αδιέξοδες πολιτικές, νεοφιλελεύθερες, που διευρύνουν τις ανισότητες και ταυτόχρονα η αδυναμία της ευρύτερης αριστεράς να δώσει απαντήσεις σε πολιτικό επίπεδο και να εκφράσει τις αγωνίες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Μιλώντας εν συνεχεία για τη χώρα μας υποστήριξε πως αν στην Ελλάδα δεν υπήρχε το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ η ακροδεξιά θα είχε πολύ μεγαλύτερη δυναμική όλη την περίοδο της κρίσης και σήμερα.

Δέχομαι να μονομαχήσουμε με τον κ. Μητσοτάκη - Το απέφυγε το 2019, τον καλώ να το κάνει τώρα

Ερωτηθείς για το πώς ορίζει τη μεσαία τάξη απάντησε: «Είναι άλλος ο αυστηρά οικονομικός ορισμός και άλλο αυτό που αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Πάντως ο μεγάλος αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών ανήκει στην μεσαία τάξη. Και εμείς προτείναμε μέτρα για την αποκατάσταση των αδικιών και την ενίσχυσή τους».

Σε ερώτηση για τα εκλογικά και μετεκλογικά σενάρια απάντησε: «Το 2015 σχηματίσαμε κυβέρνηση με ένα μπόνους που πιστεύαμε ότι δεν είναι δίκαιο. Δεν θα αφήσουμε τον τόπο σε ακυβερνησία, αν τα πράγματα έλθουν έτσι που πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αλλά και σε αυτή την εκδοχή θα επιδιώξουμε την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και την εκ νέου αλλαγή του εκλογικού νόμου. Στο μυαλό μου δεν είναι οι δεύτερες εκλογές, είναι οι πρώτες, γιατί όποιος τις χάσει χάνει και το τραίνο των πολιτικών εξελίξεων. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει πρώτος, θα έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Αν ο κ. Μητσοτάκης βγει πρώτος, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οι πρώτες εκλογές είναι οι κρίσιμες».

Για το αν συμφωνεί με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είπε: «Είναι αναγκαία η ενίσχυση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων, γι' αυτό και ψηφίσαμε κάποιες από τις αγορές, όπως τα πρώτα Ραφάλ και τις φρεγάτες, ενώ είμαστε επικριτικοί στα υπόλοιπα. Επίσης είμαστε επικριτικοί στο ότι η κυβέρνηση κάνει εξοπλισμούς χωρίς πρόβλεψη για ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Θα δώσουμε 14 δισ. για εξοπλισμούς και ούτε μία βίδα δεν θα μπει στην ελληνική βιομηχανία. Το θεωρώ αδιανόητο. Η κριτική μας έχει δύο άξονες: Ο πρώτος είναι ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι μονόπλευρα στην ενίσχυση των εξοπλισμών και ο δεύτερος ότι δεν μπορείς να κάνεις τέτοιους εξοπλισμούς χωρίς καμία πρόβλεψη για τη ελληνική βιομηχανία. Εμείς θα επαναδιαπραγματευτούμε συμβάσεις όπως η σύμβαση για τις φρεγάτες».

Σε ερώτηση για το δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας που έβαλε ο πρωθυπουργός την προηγούμενη Κυριακή, είπε ότι «το δίλημμα της κάλπης ξεπερνά τα πρόσωπα, το δίλημμα είναι δημοκρατία ή παρακράτος, δημοκρατική συμμαχία ή αγία οικογένεια. Όμως μιας και με προκαλεί ο κ. Μητσοτάκης, σηκώνω το γάντι και δέχομαι να μονομαχήσουμε ενώπιον του ελληνικού λαού, χωρίς στημένες ερωτήσεις, με μία ανοικτή δημοκρατική διαδικασία. Ο κ. Μητσοτάκης το απέφυγε το 2019, τον καλώ να το κάνει τώρα, ακόμη και αν έχει αποφασίσει να μην κάνουμε εκλογές άμεσα».

Επαναφορά της μη καταβολής του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο και ουσιαστική επιδότηση για την αγορά ζωοτροφών και λιπασμάτων

Αυτό που βιώνουμε ως κίνδυνο είναι να μείνουν τα χωράφια χέρσα και να μειωθούν τα κοπάδια των κτηνοτρόφων, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας για το πώς μπορεί να επανεκκινήσει η μηχανή της αγροτικής παραγωγής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε επαναφορά της μη καταβολής του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο και ουσιαστική επιδότηση για την αγορά ζωοτροφών και λιπασμάτων, μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ, στοχευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, μικροπιστώσεις, νέο μοντέλο αγρότη που θα είναι ταυτόχρονα επιχειρηματίες, έμφαση στη δυνατότητα των ενεργειακών κοινοτήτων και της σύνδεσης στο δίκτυο για να παράγουν οι ίδιοι το ρεύμα που καταναλώνουν στις εκτάσεις που καλλιεργούν, αύξηση της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση του κόστους της παραγωγής.

Ερωτηθείς εάν, σε περίπτωση που κερδίσει στις εκλογές, θα αλλάξει εκ νέου το σχεδιασμό του σταθμού Βενιζέλου παρότι οι εργασίες έχουν προχωρήσει με βάση τη λύση της απόσπασης και επανατοποθέτησης, ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι «εντάξει δεν θα γίνει το Γεφύρι της 'Αρτας το Μετρό. Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και θέλω να είμαι ειλικρινής, από τη στιγμή που πάρθηκε αυτή η απόφαση το να το πάμε εμείς στο ‘28 για να πούμε ‘φταίνε οι προηγούμενοι' δεν έχει νόημα».

Υποστήριξε ότι «οι επιλογές που έγιναν ήταν καταστροφικές και για την πόλη και την πολιτιστική της κληρονομιά». Σημείωσε ότι «θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αξιοποιηθούν τα αρχαία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά νομίζω -και γι' αυτό μίλησα για έγκλημα- ότι αυτές οι επιλογές που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι επιλογές που δεν μπορούν ν' αλλάξουν πλέον». «Θα το φορτωθείτε εσείς οι Θεσσαλονικείς το κόστος, θα ζήσετε για μια 5ετία με πολύ βεβαρημένο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια στους συμπολίτες σας για το ποιος ευθύνεται γι' αυτό», σχολίασε. Πρόσθεσε ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τελειώσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα το Μετρό και να σταματήσει το δημόσιο να πληρώνει στους εργολάβους πέναλτι».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Το κρεσέντο ακατάσχετης παροχολογίας, που ξεκίνησε χθες, κορυφώθηκε με τη σημερινή τρικυμιώδη παρουσία του κ. Τσίπρα. Στο τέλος του διημέρου κανείς πολίτης δεν πήρε πειστική απάντηση για τα φλέγοντα ζητήματα που τον απασχολούν, αφού ο κ. Τσίπρας επιδόθηκε σε υποσχέσεις προς όλους, χωρίς στοιχεία και τεκμηρίωση. Πολύ περισσότερο όταν τον βαρύνει ένα ιστορικό αποτυχίας τόσο κραυγαλέο, που κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει. Παρότι επιχείρησε να δικαιολογήσει την περιορισμένη απήχηση του λέγοντας ότι δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις, η συνολική ανερμάτιστη παρουσία του αρκεί για να εξηγηθεί το γιατί η κοινωνία δεν τον εμπιστεύεται. Τελικά, το μόνο που κατάφερε είναι να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα ερωτήματα για το αν προσωπικά αντιλαμβάνεται τις δραματικές επιπτώσεις των όσων υπόσχεται χωρίς μέτρο και σύνεση. Όλοι πάντως κατανοούν ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να υπόσχεται τα πάντα, χωρίς κόστος, αφού δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει. Η διεθνής πραγματικότητα και το μέγεθος των προκλήσεων επιβάλλουν σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια. Όχι αερολογίες και μυθεύματα, όχι πειραματισμούς, όχι ανευθυνότητα».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει σε ανακοίνωσή του: "Οι προοδευτικοί πολίτες διψούν για την ελπίδα της ανατροπής της Δεξιάς και της «Μητσοτάκης ΑΕ». Προσβλέπουν στα κόμματα της Αντιπολίτευσης, ελπίζοντας στη συγκρότηση προοδευτικού μετώπου ανατροπής της ολιγαρχίας. Το ΜέΡΑ25 ήδη, με την ομιλία του Γραμματέα του στην ΔΕΘ, ανταποκρίθηκε, θέτοντας το πλαίσιο για να γεννηθεί, να δυναμώσει, και να κερδίσει στις εκλογές, ένα τέτοιο προοδευτικό μέτωπο: Προτείναμε μια διαδικασία διαλόγου ΠΡΙΝ τις εκλογές που μπορεί να σφυρηλατήσει ταυτόχρονα τόσο το προοδευτικό μέτωπο όσο και ένα προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Σήμερα, από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε την πρόταση του ΜέΡΑ25. Αντί για προεκλογική σύγκλιση, μέσω σοβαρού διαλόγου, ο κ. Τσίπρας αντιπρότεινε προγραμματική σύγκλιση μετά την Κυριακή των εκλογών, δηλαδή εντός των μόλις τριών ημερών που προβλέπει το Σύνταγμα. Μάλιστα, υποστήριξε πως το ποιες «προοδευτικές» πολιτικές θα συμπεριληφθούν σε αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα, θα εξαρτηθεί από το ποσοστό του κάθε συμμετέχοντος κόμματος – λες και οι πολιτικές (π.χ. για τον ΦΠΑ, για τους πλειστηριασμούς, για τη ΔΕΗ, για τις εξορύξεις και τους αγωγούς, για τον φράχτη του Έβρου και τα pushbacks) είναι κυβερνητικές καρέκλες που μοιράζονται ανάλογα με την δύναμη των κομμάτων! Είναι ξεκάθαρο ότι προοδευτικό μέτωπο δεν μπορεί να δημιουργηθεί όπως προτείνει ο κ. Τσίπρας - μετεκλογικά. Χωρίς προοδευτικό μέτωπο να στηρίζει μιας κυβέρνηση που θα τα βάλει με το θεριό της ολιγαρχίας, το κυβερνητικό πρόγραμμα δεν αξίζει το χαρτί στο οποίο γράφτηκε – ακόμα κι αν, ως εκ θαύματος, εκπονηθεί μεταξύ της Κυριακής των εκλογών και της ακόλουθης Τετάρτης. Εκτός, βέβαια, κι αν ο σκοπός δεν είναι μια κυβέρνηση που τα βάζει με το θεριό της ολιγαρχίας αλλά μια κυβέρνηση που υφαρπάζει την ψήφο των πολιτών υποσχόμενη ρήξη με την διεθνή ολιγαρχία, που δεν είχε ποτέ σκοπό να κάνει. Το ΜέΡΑ25 δεν στέκεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ανέπτυξε σήμερα ο κ. Τσίπρας. Σήμερα στεκόμαστε στην απόφαση του κ. Τσίπρα να απορρίψει την βασική προϋπόθεση μιας προοδευτικής ανατροπής: την προεκλογική συγκρότηση μετώπου ανατροπής. Το ΜέΡΑ25 επιμένει: Όποιες και όποιοι θέλουμε να σπάσει η απολυταρχία των ολιγαρχών (ηλεκτρικού ρεύματος, σουπερμάρκετ, τραπεζών, αρπακτικών ταμείων, μεγαλο-εργολάβων κλπ) επί των μισθωτών και των μικρομεσαίων απαιτούμε την προεκλογική τοποθέτηση και συγκεκριμένη απάντηση στην ερώτηση-φωτιά: Πως θα αντιδράσει μια λαϊκή, προοδευτική κυβέρνηση όταν απειληθεί πως, αν δεν πάψει να τα βάζει με τους ολιγάρχες, η ΕΚΤ θα εκτινάξει τα spreads και θα μας οδηγήσει σε ασφυξία; Χωρίς απάντηση στο ερώτημα αυτό, και χωρίς ένα δυνατό προοδευτικό μέτωπο να το στηρίζει, το κάθε «προοδευτικό» κυβερνητικό πρόγραμμα είναι καταδικασμένο να μείνει στην Ιστορία ως ένα Νέο Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης – μια έκθεση ιδεών, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί την ρήξη, την οποία οι συγγραφείς του δεν είχαν ποτέ σκοπό να κάνουν".