Πολιτισμός

Πέθανε ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου.

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Ι. Αγγελόπουλος.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945.

Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Παρίσι στην Αρχιτεκτονική, αλλά τις εγκατέλειψε για τη Νομική. Τελικά τον κέρδισε η δημοσιογραφία.

Υπήρξε συνιδρυτής της εφημερίδας «Το Ποντίκι» και πολιτικός συντάκτης των εφημερίδων «Ελευθεροτυπία», «Πρώτη» και «Καθημερινή», όπου διετέλεσε αρχισυντάκτης αλλά και διευθυντής (2004-2006).

Από το 2003 έως το 2004 ήταν ραδιοφωνικός σχολιαστής στον σταθμό «Σκάι» ενώ υπήρξε αρθρογράφος στον «Κόσμο του Επενδυτή» και είχε συνεργαστεί με το ραδιόφωνο της ΝΕΤ.

Υπήρξε τέλος συνεργάτης της εφημερίδας «Παραπολιτικά», κυρίως σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ενώ έχει συγγράψει το βιβλίο «Οι άρχοντες της παρακμής».

Οικονονόμου: Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος υπήρξε ένας άξιος και σεμνός λειτουργός του Τύπου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου έκανε την εξής δήλωση για την απώλεια του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου: «Ο Κωνσταντίνος Ι. Αγγελόπουλος υπήρξε ένας άξιος και σεμνός λειτουργός του Τύπου. Ένας δημοσιογράφος που στήριξε την μαχητική και ψύχραιμη δημοσιογραφία του στη βαθιά παιδεία του. Επιπλέον, ανέλαβε για πολλά χρόνια θέσεις ευθύνης, από τις οποίες προήγαγε τη δημοσιογραφία. Αιωνία η μνήμη του».

Ειδήσεις σήμερα:

“Στούντιο με θέα” - Ελαιοπαραγωγός: Οι 80 ελιές που έκοψαν σύριζα ήταν... 100 ετών!

Καυσόξυλα: Τι να προσέξετε στην αγορά - Ποια είναι πιο αποδοτικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα: Ο τραυματισμός του Σούλη και οι ευχές του Σποράλ (εικόνες)