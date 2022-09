Κοινωνία

Αχαΐα: Ψαράς βρήκε ανθρώπινο σκελετό στα ανοιχτά

Σοκ υπέστη ο αλιέας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με το φρικτό θέαμα. Σε ποιον εικάζεται ότι ανήκει η σορός.

Μπροστά σε ένα θέαμα που του προκάλεσε σοκ βρέθηκε ένας ψαράς στην Αχαΐα, όταν κατά τη διάρκεια βόλτας με τη βάρκα του εντόπισε έναν ανθρώπινο σκελετό στην θάλασσα.

Αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας βρισκόταν στην θαλάσσια περιοχή της Κάτω Αχαΐας κοντά στο Ναυτικό Οχυρό Αράξου, όταν διέκρινε μέσα στη θάλασσα τον ανθρώπινο σκελετό.

Ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και το Λιμενικό, στελέχη του οποίου βρέθηκαν άμεσα στο σημείο και έβγαλε στην ατκή τον σκελετό. Μάλιστα, στην ίδια περιοχή όπου βρισκόταν η σορός, βρέθηκε και ένα ζευγάρι παπούτσια.

Ο σκελετός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στρέφονται στην περίπτωση ενός άνδρα που έπεσε τον Μάιο από την Γέφυρα Ρίου – Αντίρριου και δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάιο μπροστά στα μάτια έντρομου περπατητή που είχε ειδοποιήσει τις Αρχές.

