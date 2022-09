Κοινωνία

Αστυνομικοί “τσάκωσαν” πορτοφολάδες στο Μοναστηράκι

Τους έπιασαν επ' αυτοφώρω τη στιγμή που αφαιρούσαν από έναν άνδρα το πορτοφόλι από την τσέπη του παντελενιού του.

Στη σύλληψη δυο αλλοδαπών, 38 και 24 ετών, για κλοπή πορτοφολιού από τουρίστες προχώρησαν την Παρασκευή άντρες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης για την πρόληψη και αποτροπή αξιόποινων πράξεων στους χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, στην Πλατεία Μοναστηρακίου, να προσεγγίζουν ζευγάρι τουριστών και να αφαιρούν από την τσέπη παντελονιού του άνδρα το πορτοφόλι. Άμεσα τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το αφαιρεθέν πορτοφόλι με πλήρες το περιεχόμενο του (285 ευρώ και προσωπικά έγγραφα των παθόντων), 2 ζεύγη γυαλιών ηλίου και 2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.

