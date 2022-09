Κόσμος

Ελισάβετ: Το δώρο των Μακρόν στον Κάρολο

Το δώρο που θα κάνουν ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν στον Βασιλιά Κάρολο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ, οι οποίοι κατευθύνονται στο Λονδίνο για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, θα δωρίσουν στον βασιλιά Κάρολο ένα φωτογραφικό λεύκωμα από τις επισκέψεις της βασίλισσας στη Γαλλία, ανακοίνωσαν σήμερα Γάλλοι αξιωματούχοι.

Το ζεύγος Μακρόν θα παραδώσει στον βασιλιά Κάρολο το λεύκωμα αυτό σήμερα το απόγευμα όταν θα συναντηθεί μαζί του και με πολλούς άλλους ηγέτες χωρών και εκπροσώπων βασιλικών οίκων σε εκδήλωση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Την Δευτέρα, θα παραστούν στην κηδεία της βασίλισσας, η οποία πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο.

"Από την στέψη και έπειτα, γνώρισε και μίλησε με όλους τους προέδρους μας. Καμία άλλη χώρα δεν είχε το προνόμιο να την υποδεχτεί όσες φορές είχαμε εμείς", δήλωσε ο Μακρόν την περασμένη εβδομάδα αποτίοντας φόρο τιμής στην βασίλισσα, η τελευταία επίσημη επίσκεψη της οποίας στη Γαλλία ήταν το 2014.