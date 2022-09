Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Τζαβέλλας “νοκ άουτ”

Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος τραυματίστηκε στο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Χωρίς τον Γιώργο Τζαβέλλα θα πορευθεί το προσεχές διάστημα η ΑΕΚ, καθώς ο διεθνής αμυντικός υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση στο αριστερό χέρι. Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος άσος, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, χτύπησε εκνευρισμένος το χέρι του σε ένα τζάμι και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Η επέμβαση έγινε με τη χρήση μικροσκοπίου, καθώς είχαν πειραχτεί τένοντας, νεύρα και φλέβα. Πλέον ο Τζαβέλλας θα πάρει αύριο εξιτήριο και θα φοράει νάρθηκα για τις επόμενες εβδομάδες, ενώ, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 1-1,5 μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι ο έμπειρος αμυντικός δεν θα ενισχύσει την εθνική Ελλάδας στα τελευταία δύο παιχνίδια της στη League C του Nations League με Κύπρο (24/9 στη Λάρνακα) και Βόρεια Ιρλανδία (27/9 στη Ριζούπολη), ενώ θα απουσιάσει και από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ τουλάχιστον έως τα μέσα Οκτωβρίου.