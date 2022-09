Πολιτισμός

Μάρθα Καραγιάννη: Ο μοναδικός δραματικός της ρόλος δίπλα στον Κώστα Καζάκο (βίντεο)

Παρά τις εξαιρετικές κριτικές που δέχτηκε η ηθοποιός, δεν έπαιξε ποτέ ξανά δραματικό ρόλο.



Για τον χαμό της Μάρθας Καραγιάννη θρηνεί ο καλλιτεχνικός κόσμος. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Κυριακής (18/9), σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες ερμηνείες σε απίθανους ρόλους.

Η Μάρθα Καραγιάννη υπήρξε μια από τις πιο δημοφιλείς σταρ της χρυσής εποχής του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Τόσο στις ερμηνείες της όσο και στα χορευτικά της νούμερα στα μιούζικαλ, κατάφερνε να συναρπάζει και να καθηλώνει το κοινό. Μπορεί να μην πήρε ποτέ τον απόλυτα πρώτο ρόλο, ξεχώριζε όμως μέσα από τις ταινίες συνόλου και καταγράφηκε στη συνείδηση του κόσμου, όχι απλά ως πρωταγωνίστρια, αλλά ως σταρ.

Έπαιξε σε 42 ταινίες εκ των οποίων τις 20 τις γύρισε με τη Φίνος Φιλμ. Η ίδια προτιμούσε τις κωμωδίες. Της άρεσε να κάνει το κοινό της να γελά και να διασκεδάζει. Για μία και μοναδική φορά όμως υποδύθηκε και δραματικό ρόλο.

Πρόκειται για εκείνον στην ταινία «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα», το 1969. Μία ταινία σε παραγωγή του Φίνου και σκηνοθεσία και σενάριο του Νίκου Φώσκολου, γυρισμένη εξ’ ολοκλήρου στις γειτονιές του Πειραιά.

Η Μάρθα Καραγιάννη υποδύθηκε μία δυναμική τραγουδίστρια, την «Πέρσα», στο πλευρό του Κώστα Καζάκου, που έπαιζε τον σεσημασμένο «Ζάχο». Οι δυο τους είχαν μια θυελλώδη σχέση, με τη Μάρθα Καραγιάννη να αφήνει άφωνους κριτές και κοινό, οι οποίοι την είχαν ταυτίσει με κωμικούς και ανάλαφρους ρόλους στα φιλμ του Γιάννη Δαλιανίδη.

Παρά τη μοναδική της ερμηνεία και τις εξαιρετικές κριτικές που απέσπασε, δεν έπαιξε ποτέ ξανά δραματικό ρόλο.

Η πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1969. Κόβοντας 241.668 εισιτήρια, κατατάχθηκε στην 29η θέση ανάμεσα σε 108 ταινίες της ίδιας σεζόν.