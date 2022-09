Παράξενα

Ηράκλειο: Μαγκούρες… βγήκαν σε καβγά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Άναψαν» τα αίματα όταν, οι εμπλεκόμενοι σε καβγά έβγαλαν μαγκούρες.

Επεισοδιακός ήταν ο καβγάς χθες το βράδυ μεταξύ δυο ανδρών σε περιοχή του δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο.

Η μεταξύ τους λογομαχία γρήγορα πήρε διαστάσεις. Ο ένας από τους δυο φέρεται να επιτέθηκε με αντικείμενο στον δεύτερο ο οποίος με τη σειρά του φέρεται να “απάντησε” επιτιθέμενος με μαγκούρες μαζί με τον γιο του.

Η συμπλοκή είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δυο οι οποίοι στη συνέχεια μαζί με τον γιο του ενός, συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: flashnews.gr