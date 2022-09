Πολιτισμός

Μάρθα Καραγιάννη - Σούρας στον ΑΝΤ1: “Της τηλεφώνησα, μου είπε καλημέρα και έσβησε” (βίντεο)

Τι αποκάλυψαν για τη λαοφιλή ηθοποιό ο Γιάννης Βογιατζής, ο Χάρης Ρώμας και Ο Δημήτρης Σούρας, που έκανε γνωστή και την έιδηση του θανάτου της. Ποια ήταν τα τελευταία λόγια που είπε στο γνωστό ψυχίατρο η Μάρθα Καραγιάννη.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 83 ετών, η Μάρθα Καραγιάννη, μια από τις πιο δημοφιλείς σταρ της χρυσής εποχής του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Φίλοι της και συνάδελφοί της μίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, δηλώνοντας συγκλονισμένοι για το χαμό της.

Ο πολύ στενός φίλος της Μάρθας Καραγιάννη και ψυχίατρος, Δημήτρης Σούρας, ο οποίος και δημοσιοποίησε πρώτος το θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού, μιλώντας στον ΑΝΤ1 αποκάλυψε πως "έσβησε" την ώρα που μιλούσαν στο τηλέφωνο "την πήρα μου είπε καλημέρα, της είπα Μάρθα πες μου κάτι παραπάνω και εκεί "έσβησε'", τονίζοντας πως "έφυγε όπως ακριβώς ήθελε, χωρίς να ταλαιπωρήσει κανέναν".

Γιώργος Βογιατζής: το μέσα της ήταν άψογο όσο και το έξω της

«Ο κινηματογράφος λάτρευε την Καραγιάννη, ο Δαλιανίδης την λάτρευε», είπε ο Γιώργος Βογιατζής στον ΑΝΤ1, μιλώντας για τη φίλη του και συνάδελφός του, Μάρθα Καραγιάννη, την οποία περιέγραψε ως «επαγγελματία χορεύτρια».

«Ήταν πάνω από όλα άνθρωπος, σε πονούσε, σε αγαπούσε, σε άκουγε. Όπως ήταν το έξω της, ήταν το μέσα της, τόσο άψογο», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και περιγράφοντας το άκουσμα της είδησης του θανάτου της, είπε: «Το άκουσα και λέω: όνειρο είναι αυτό. Δεν το πίστευα»

«Ήταν φίλη μου, δεν ήταν απλώς συνάδελφός μου. Χαιρόσουν να την έχεις φίλη και αδελφή», κατέληξε συγκινημένος.

Χάρης Ρώμας: Υποκλίθηκα και της έσφιξα το χέρι

«Θα μείνει αξέχαστη η Καραγιάννη, για να κάνεις τέτοιους ρόλους αφελείς, που όμως μένουν αξέχαστοι πρέπει να έχεις ταλέντο. Χάνεται ένα κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού και του κόσμου μας μαζί της», είπε ο Χάρης Ρώμας, μιλώντας επίσης στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός μοιράστηκε μία μοναδική στιγμή μαζί της, όταν σε παράσταση της είπε να βγάλει τη μαύρη περούκα που φορούσε πάντα, για να έχει άσπρα μαλλιά για την παράσταση. «Τη βγάζει και μου λέει: Αυτή είμαι πραγματικά και με αυτό το πρόσωπο θα παίξω». Είχε άσπρα και λίγα μαλλιά. Υποκλίθηκα, γονάτισα και της έσφιξα το χέρι."

