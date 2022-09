Οικονομία

Ηλεκτρονικές απάτες μέσω του δήθεν… gov.gr

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς «ψαρεύουν» ανυποψίαστους πολίτες και αποσπούν χρηματικά ποσά.

Νέους τρόπους, με τους οποίους κάνουν πιο πειστικό τον τρόπο δράσης τους -με σκοπό να «τσιμπήσει το δόλωμα»- εφευρίσκουν κάθε τόσο οι επιτήδειοι του διαδικτύου, με αποτέλεσμα, ανυποψίαστοι πολίτες να πέφτουν θύματα απάτης, χάνοντας άλλοτε μικροποσά και σε άλλες περιπτώσεις ποσά χιλιάδων ευρώ.

Τελευταία, οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στο έγκλημα των ηλεκτρονικών απατών στην Ελλάδα, εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πλατφόρμα gov.gr.

Συγκεκριμένα, πολίτες -κυρίως φορολογούμενοι- λαμβάνουν παραπλανητικά μηνύματα στο κινητό τους ή στον λογαριασμό που διατηρούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω των οποίων ενημερώνονται για… επιστροφή φόρου.

«Η Ελληνική Εφορία υπολόγισε τη φορολογική σας δήλωση, δικαιούστε επιστροφή φόρου ύψους 634,13 ευρώ. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε το ποσό στον λογαριασμό σας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε τον τρέχοντα αριθμό λογαριασμού σας. Συνδεθείτε στην πύλη. Επιλέξτε την τράπεζά σας», είναι το μήνυμα που λαμβάνουν τα θύματα.

Το μήνυμα προέρχεται δήθεν από το gov.gr. Για την ακρίβεια, από απομίμηση της πλατφόρμας, χωρίς, ωστόσο, αυτό να είναι εύκολα διακριτό από τον παραλήπτη, με αποτέλεσμα, τις περισσότερες των περιπτώσεων να ακολουθήσει τις οδηγίες της… πλατφόρμας.

Το μήνυμα, περιλαμβάνει πολλαπλούς κρυφούς συνδέσμους «ψαρέματος». Ο πολίτης καλείται να επιλέξει την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται και στη συνέχεια ο χρήστης ανακατευθύνεται σε μία ψεύτικη σελίδα, με θέμα το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Έτσι, όταν αρχίζει να πληκτρολογεί τους κωδικούς του, για να μπει στον λογαριασμό της τράπεζας, ένας keylogger, καταγράφει όλα τα πλήκτρα που χρησιμοποιούνται και προωθεί τους κωδικούς στον διακομιστή του απατεώνα.

Πρόκειται ουσιαστικά για σελίδες οι οποίες λειτουργούν ως καθρέφτης, με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση στους κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών, ώστε να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, με τους ειδικούς του χώρου της κυβερνοασφάλειας, να υποστηρίζουν ότι αυτή η διαδικασία έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

πηγή: newmoney.gr