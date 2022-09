Κοινωνία

Παύλος Φύσσας: Πορεία στη μνήμη του – Το μήνυμα της Μάγδας Φύσσα (εικόνες)

Με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου η πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, ανήμερα της 9ης επετείου της δολοφονίας του. Το μήνυμα της μητέρας του, Μάγδας.

Αντιφασιστική διαδήλωση για τα εννέα χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα πραγματοποιείται στο Κερατσίνι, το απόγευμα της Κυριακής. Με κεντρικό σύνθημα « Ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί» οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά στην οδό Παύλου Φύσσα, στο μνημείο όπου δολοφονήθηκε και αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία με κατεύθυνση το μπλόκο της Κοκκινιάς. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονται οι γονείς του Παύλου Φύσσα, Μάγδα και Παναγιώτης, ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης, καθώς επίσης και συγγενείς και φίλοι.

«Είναι ημέρα μνήμης. Εννέα χρόνια τίποτα δεν έχει τελειώσει, όλα είναι εκεί, όπως και στα εννέα χρόνια», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μάγδα Φύσσα ενώ προσέθεσε ότι ξεκινάει σε δεύτερο βαθμό η δίκη για την Χρυσή Αυγή. «Μεγάλη δίκη. Κι αυτή θα είναι χρονοβόρα, έχουμε έναν αγώνα μπροστά μας», ανέφερε.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Λεωφόρο Σαλαμίνος.