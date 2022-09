Κόσμος

Ελισάβετ: Στο Λονδίνο για την κηδεία της ο Μπάιντεν και οι ηγέτες του κόσμου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφτασε στο Λονδίνο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συνοδεία της συζύγου του, ενώ καταφθάνουν οι ηγέτες από όλο τον κόσμο για το «ύστατο χαίρε».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέτισε σήμερα ύστατο φόρο τιμής μπροστά από το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' στο Λονδίνο, όπως και πολλοί άλλοι ξένοι ηγέτες που έφτασαν στη βρετανική πρωτεύουσα για την κηδεία της, που θα τελεστεί αύριο, Δευτέρα.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ εμφανίσθηκαν σε υπερυψωμένο χώρο μέσα στην αίθουσα του Ουεστμίνστερ όπου βρίσκεται το φέρετρο της βασίλισσας ενώ ουρά ανθρώπων περνούσε μπροστά του. Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε το σχήμα του σταυρού και έβαλε το χέρι του στην καρδιά του.

Υπογράφοντας το βιβλίο συλλυπητηρίων, ο Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε την αίσθηση της «αξιοπρέπειας» και της «υπηρεσίας» της Ελισάβετ και πρόσθεσε πως «ο κόσμος είναι καλύτερος χάρη σ' αυτή».

«Έχω ήδη πει πως η μητέρα μου και ο πατέρας μου πίστευαν πως όλοι αξίζουν να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και αυτό ακριβώς ήταν που απέπνεε εκείνη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μπάιντεν, προσθέτοντας πως είχε «πάνω απ' όλα αίσθηση της έννοιας της υπηρεσίας».

Νωρίτερα σήμερα είχαν αποτίσει ύστατο φόρο τιμής στην Ελισάβετ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ' της Ισπανίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί απόψε με τον βασιλιά Κάρολο και άλλους ηγέτες σε δεξίωση πριν από την αυριανή τελετή της κηδείας.

Εκατοντάδες ξένοι αξιωματούχοι και εστεμμένοι αναμένεται να παρακολουθήσουν αύριο, Δευτέρα, στο Λονδίνο την επίσημη κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β', μια σπαζοκεφαλιά για την ασφάλεια και τη διπλωματία, ανάμεσα σε προνόμια για ορισμένους και σε αμφιλεγόμενους προσκεκλημένους.

Καθώς το αββαείο του Ουέστμινστερ δεν μπορεί να υποδεχθεί παρά περίπου 2.000 άτομα, μόνο οι αρχηγοί κρατών και ένας ή δύο προσκεκλημένοι ανά χώρα έχουν προσκληθεί σ' αυτή την πρώτη εθνική κηδεία που τελείται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1965.

Οι εστεμμένοι

Πολυάριθμοι εστεμμένοι επιβεβαίωσαν την παρουσία τους στην κηδεία της Ελισάβετ, η οποία βασίλευσε για περισσότερο από 70 χρόνια.

Ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η αυτοκράτειρα Μασάκο της Ιαπωνίας θα πραγματοποιήσουν στο Λονδίνο το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό από την ενθρόνισή τους το 2019.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' του Μονακό, η σύζυγός του Σαρλίν, ο βασιλιάς της Ολλανδίας Βίλεμ-Αλεξάντερ, η βασίλισσα Μάξιμα και η πριγκίπισσα Βεατρίκη, ο βασιλιάς Φίλιππος των Βέλγων και ο βασιλιάς Χάραλντ Ε' της Νορβηγίας θα είναι άπαντες παρόιντες, όπως και η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας, η οποία είναι πλέον η μοναδική βασιλεύουσα βασίλισσα της Ευρώπης.

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ΣΤ' θα είναι παρών, όπως και ο πατέρας του, ο Χουάν Κάρλος 1ος, ο οποίος παραιτήθηκε το 2014 και ζει πλέον εξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Όλοι στο λεωφορείο

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ Μπάιντεν, επικεφαλής στον κατάλογο των διπλωματικών προσκεκλημένων, προσγειώθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ στο Λονδίνο.

Αντίθετα με άλλους ηγέτες, από τους οποίους ζητήθηκε να φθάσουν στο αββαείο με λεωφορεία ναυλωμένα από τις αρχές, ο Τζο Μπάιντεν πήρε την άδεια να χρησιμοποιήσει «Το Κτήνος» («The Beast») την τεθωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα του.

«Ας αφιερώσουμε μια σκέψη μας στον υπεύθυνο του προεδρικού μεγάρου των Ηλυσίων ο οποίος υποχρεώθηκε να ανακοινώσει στον πρόεδρο Μακρόν ότι στο Λονδίνο θα πρέπει να πάρει το λεωφορείο», γράφουν, μάλλον διασκεδάζοντας, σήμερα οι Times.

Ο γάλλος πρόεδρος, ο οποίος θα είναι πράγματι παρών, φέρεται να είπε «όχι» στο λεωφορείο, αλλά δεν είναι γνωστό ποιες διευθετήσεις έχουν γίνει.

Μια άλλη δυσκολία έγκειται στο πώς θα τοποθετηθούν οι προσκεκλημένοι στο χώρο, υπογραμμίζουν οι Times: πρέπει «να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος να αισθανθεί κάποιος προσβεβλημένος επειδή τοποθετήθηκε πίσω από μια κολώνα και να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν διαμαρτυρίες».

Αμφιλεγόμενοι προσκεκλημένοι

Εκτός από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, οι οποίοι θα παραστούν στην κηδεία παρά τις εντάσεις που ακολούθησαν το Brexit, μεταξύ των προσκεκλημένων υπάρχουν μερικές μάλλον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες.

Οι πρόεδροι της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου θα είναι παρόντες.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα είναι απών, όμως ο αντιπρόεδρός του Ουάνγκ Τσισάν θα παρευρεθεί στην κηδεία, ενώ σε μια επίσημη κινεζική αντιπροσωπεία δεν επετράπη να αποτίσει ύστατο φόρο τιμής μπροστά στο φέρετρο της βασίλισσας. Αυτό συνέβη μετά τις κυρώσεις που ελήφθησαν από την Κίνα σε βάρος βρετανών κοινοβουλευτικών οι οποίοι είχαν επικρίνει τις επιδόσεις της στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ούτε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα είναι παρών, αλλά η σύζυγός του Ολένα Ζελένσκα απέτισε σήμερα ύστατο φόρο τιμής μπροστά στο φέρετρο της Ελισάβετ Β'.

Δεν προσκλήθηκαν

Η Ρωσία και η Λευκορωσία περιλαμβάνονται σε μια μικρή ομάδα χωρών που έχουν αποκλειστεί από την κηδεία της βασίλισσας μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, ένας αποκλεισμός που χαρακτηρίστηκε από τη Μόσχα «βλάσφημος» και «ανήθικος».

Η Βιρμανία, πρώην βρετανική αποικία που κυβερνάται από μια στρατιωτική χούντα στην οποία το Λονδίνο έχει επιβάλει κυρώσεις, αλλά επίσης η Συρία, το Αφγανιστάν και η Βόρεια Κορέα, αποκλείσθηκαν επίσης.

Η ασφάλεια

«Είμαστε πεπεισμένοι πως οι αξιωματούχοι ολόκληρου του κόσμου που θα έρθουν εδώ θα κατανοήσουν ότι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση και μια ασυνήθιστη κατάσταση», είχε δηλώσει την Τρίτη ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, προκαταλαμβάνοντας τις επικρίσεις για το αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας.

Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί απ' όλη τη χώρα κλήθηκαν για να ενισχύσουν τη Σκότλαντ Γιάρντ.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της βασίλισσας, τα επεισόδια ήταν σπάνια στη διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος, όμως σ' έναν άνδρα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης επειδή προχθές, Παρασκευή, βγήκε από την ουρά και πλησίασε το φέρετρο.