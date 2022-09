Life

Μαίρη Χρονοπούλου για τον θάνατο της Μάρθας Καραγιάννη: Αισθάνομαι ότι ακολουθώ

Δύσκολες ώρες για τη Μαίρη Χρονοπούλου, η οποία ενημερώθηκε για τον θάνατο της Μάρθας Καραγιάννη σε μια δύσκολη περίοδο μέσα στην οποία έφυγαν από τη ζωή πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου.



Η Μαίρη Χρονοπούλου , βυθισμένη στη θλίψη, λίγες ώρες μετά το άκουσμα για τον θάνατο της Μάρθας Καραγιάννη.

«Μαρθούλα, γλυκό μου κορίτσι, να είναι το ταξίδι σου ήρεμο. Έχουμε πολλά να πούμε όταν συναντηθούμε…», ανέφερε αρχικά η Μαίρη Χρονοπούλου και συνέχισε…

«Δεν ήταν κολλητή μου, αλλά είχαμε αδελφικές σχέσεις. Ήταν από τις ελαχιστότατες συναδέλφους που με επισκεπτόταν στο νοσοκομείο, τόσα χρόνια που ήμουν άρρωστη. Αυτή και η Μπεάτα Ασημακοπούλου. Δεν ήταν καμία τους κολλητή μου. Με την Μπεάτα μάλιστα είχαμε να συναντηθούμε 40 χρόνια! Μετά από τρεις μήνες έφυγε από καρκίνο! Είμαι κουρέλι. Τόσοι θάνατοι, σε δυο ημέρες μέσα. Αισθάνομαι ότι ακολουθώ… Και όλοι σχεδόν μικρότεροι μου. Αυτό το διήμερο ήταν ενα ‘Αουσβιτς καλλιτεχνικό.

Τέτοιο μαζικό θανατικό, είναι απλά απίστευτο. Ψάχνοντας γύρω μου σκηνοθέτες, ηθοποιούς, χορογράφους, βλέπω μια απέραντη ερημιά. Ενα καθολικό, καλλιτεχνικό μακελειό. Απλά, δεν το αντέχω. Δεν αντιμετωπίζεται εύκολα αυτή η «σφαγή»!

Αναφέρθηκε όμως και σε ενα χαρακτηριστικό, υπέροχο στιγμιότυπο υποκριτικού κρεσέντο της Μάρθας Καραγιάννη.

«Με την Μάρθα παίξαμε, μαζί, μόνο στα μιούζικαλ. Την θυμάμαι συνεχώς μέσα σε μια δίαιτα, για να βάζει μπικινακια (όλοι της ζητούσαν να εμφανίζεται με μαγιό) και βλαστημούσε την ώρα και την στιγμή. Πρόσεχε πολύ την σιλουέτα της…

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ποδοσφαιρική περιγραφή που έκανε, για τον αγαπημένο της Κώστα Βουτσά (στον ρολο του ποδοσφαιριστή Μασούρου, στην ταινια «Μια κυρια στα μπουζούκια»).

Ήταν ανυπέρβλητη εκεί! Μαρθούλα, γλυκό μου κορίτσι, να είναι το ταξίδι σου ήρεμο. Έχουμε πολλά να πούμε όταν συναντηθούμε…» ήτα τα πρώτα λόγια της Μαίρης Χρονοπούλου μετά την είδηση για τον θάνατο της Μάρθας Καραγιάννη.

