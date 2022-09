Αθλητικά

Ολυμπιακός: Τέλος ο Κάρλος Κορμπεράν

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Κάρλος Κορμπεράν.

Η νέα ήττα του Ολυμπιακού (2-1 με ανατροπή) από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», λίγες ημέρες μετά την εντός έδρας από τη Φράιμπουργκ (0-3) στη 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, αποδείχθηκαν «καταδικαστικές» για τον Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Η διοίκηση των Πειραιωτών αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε αντικατάσταση του Ισπανού προπονητή, ο οποίος διαδέχθηκε τον Πέδρο Μαρτίνς την 1η Αυγούστου, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει ουσιαστικά τον Ολυμπιακό, για να επανέλθει στο δρόμο των νικών.

Η νέα ήττα από τον Άρη και το -7 του Ολυμπιακού απ’ την πρώτη θέση της βαθμολογίας -όπου βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς- οδήγησε τον 39χρονο τεχνικό στην πόρτα της εξόδου, με τους διοικούντες την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να οδηγούνται στην απόφαση νέας αλλαγής στον «ερυθρόλευκο» πάγκο, έχοντας μπροστά τους και τη 15ήμερη διακοπή για τις Εθνικές Ομάδες.

Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας της με τον Κάρλος Κορμπεράν».

