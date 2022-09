Αθλητικά

Eurobasket: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία

"Βασίλισσα" της Ευρώπης η Ισπανία, που υπέταξε τη Γαλλία στον μεγάλο τελικό. Με πόσους πόντους επικράτησε.

Βασίλισσα της Ευρώπης η Ισπανία, που υπέταξε τη Γαλλία στον μεγάλο τελικό με 88-76 και κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ για 4η φορά στην ιστορία της!

Η τρομερή Ισπανία καθάρισε τη Γαλλία στον μεγάλο τελικό (88-76) και κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ για 4η φορά στην ιστορία της!

Απίθανη εμφάνιση από τον Χουάντσο Ερνάνγκομεθ (27 πόντοι με 7/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), άξιοι συμπαραστάτες του ο αδερφός του, Γουίλι (14 πόντοι, 8 ριπάουντ), ο Μπράουν (14 πόντοι, 11 ασίστ) και ο Χάιμε Φερνάντεθ (13 πόντοι).

Στον «μικρό» τελικό και τον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2022 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

«Μικρός Τελικός»

Γερμανία-Πολωνία 82-69

Η Γερμανία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο

ΤΕΛΙΚΟΣ

Ισπανία-Γαλλία 88-76

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανία