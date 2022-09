Κοινωνία

“Καλημέρα Ελλάδα”: Παράσυρση γυναίκας με εγκατάλειψη.... “στον αέρα” της εκπομπής (βίντεο)

Ενώ η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου μιλούσε από την Θεσσαλονίκη, με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, σε απευθείας μετάδοση, ένας οδηγός χτύπησε και εγκατέλειψε τραυματισμένη μια πεζή.

Συγκλονιστική ήταν η πρωινή ζωντανή σύνδεση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» με την Θεσσαλονίκη και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, καθώς την ώρα που η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 συνομιλούσε με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, λίγα μέτρα δίπλα της ο/η οδηγός ενός αυτοκινήτου παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε μια γυναίκα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου διέκοψε αμέσως την συζήτηση, ενώ η κάμερα κατέγραφε τις εικόνες με διερχόμενους να σταματούν για να παράσχουν βοήθεια στην τραυματισμένη γυναίκα, η οποία βρισκόταν πεσμένη στην άσφαλτο, σφαδάζοντας από πόνους.

Η δημοσιογράφος ζήτησε να διακοπεί η απευθείας μετάδοση για να μπορέσει να καλέσει το EKAB και μαζί με τον τεχνικό του ΑΝΤ1 έσπευσαν δίπλα στην τραυματισμένη γυναίκα για να προσφέρουν όποια βοήθεια μπορούσαν.

Παρακολουθήστε το ανατριχιαστικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

Λίγα λεπτά αργότερα, ενώ η γυναίκα παρέμενε στην άσφαλτο, εν αναμονή των διασωστών και του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, σε νέα σύνδεση, η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου ενημέρωσε πως η πεζή είχε τραυματιστεί και είχε πόνους κυρίως στο πόδι της.

Ακόμη είπε πως ένα σκουρόχρωμο αυτοκίνητο, μαύρο ή σκούρο μπλέ ήταν εκείνο που χτύπησε την γυναίκα, με τον/την οδηγό του στην συνέχεια να εγκαταλείπει αβοήθητη την πεζή και να εξαφανίζεται:

