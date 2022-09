Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός ανοιχτά της Ζάκρου

Πρωινή αναστάτωση απο την "επίσκεψη" του Εγκέλαδου στην περιοχή.

Πρωινός σεισμός, έγινε αισθητός στις 06:31 στην Κρήτη, με την δόνηση να καταγράφεται στα ανατολικά του νησιού.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ζάκρου

Το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφηκε στα 10.2 χιλιόμετρα.

