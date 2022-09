Κόσμος

Τραγωδία με λεωφορείο που έπεσε σε γκρεμό, λόγω κατολίσθησης (εικόνες)

Πολύνεκρη τραγωδία στην Κόστα Ρίκα. Δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από το λεωφορείο, που έπεσε σε χαράδρα.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κόστα Ρίκα όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε έπεσε στο κενό εξαιτίας κατολίσθησης που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο Ερυθρός Σταυρός.

Πάνω από πενήντα άνθρωποι, ανάμεσά τους ο οδηγός, μπόρεσαν να διασωθούν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το λεωφορείο με κάπου 60 επιβαίνοντες έπεσε σε χαράδρα βάθους 75 μέτρων το βράδυ του Σαββάτου στην ορεινή περιοχή Ελ Ουντιμιέντο α Καμπρονέρο, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Σαν Χοσέ. Άλλα δύο οχήματα επίσης έπεσαν στο κενό.

«Εννέα άνθρωποι χωρίς ζωτικές ενδείξεις» ανασύρθηκαν από τη χαράδρα, ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός μέσω Twitter. Οι πυροσβέστες, που συνέχιζαν την επιχείρηση διάσωσης χθες, εξέφραζαν φόβους πως ο απολογισμός των θυμάτων υπήρχε κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς στην πορεία.

Τον Μάρτιο του 2021, έκθεση ειδικών του Πανεπιστημίου της Κόστα Ρίκα προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου κατάρρευσης τμημάτων του οδικού δικτύου στον τομέα.

Σε περιοχές που επλήγησαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις χρειάστηκε να απομακρυνθούν εκατοντάδες οικογένειες από τα σπίτια τους, που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές. Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμενόταν να συνεχιστούν, προειδοποίησε η κοσταρικανή εθνική μετεωρολογική υπηρεσία χθες μέσω Twitter.

Για «θλιβερή και ανησυχητική κατάσταση» καθώς «πολλές οικογένειες έχασαν όλα τα υπάρχοντά τους» έκανε λόγο ο κοσταρικανός πρόεδρος Ροδρίγο Τσάβες, ο οποίος κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για το πολύνεκρο τροχαίο χθες Κυριακή.

