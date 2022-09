Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Πυροβολισμοί σε καταυλισμό Ρομά: Τραυματίες και συλλήψεις

Σε συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το αιματηρό επεισόδιο σε οικισμό Ρομά. Τρεις τραυματίες, αναμεσά τους και ένα παιδί.

Τρεις τραυματίες και ισάριθμες συλλήψεις είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς που εκτυλίχθηκε, χθες το απόγευμα, στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, τα αίτια του οποίου ερευνώνται.

Όπως έγινε γνωστό, ανάμεσα στους τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» είναι μία 8χρονη, ένας 24χρονος κι ένας 40χρονος, με την κατάσταση του τελευταίου να κρίνεται πιο σοβαρή (νοσηλεύεται διασωληνωμένος), ενώ η περίπτωση της ανήλικης δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν τρεις άνδρας, 21, 32 και 24 ετών (εκ των τραυματιών) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ξεχωριστή δικογραφία διεξάγεται για το σοβαρό τραυματισμό του 40χρονου (ερευνάται το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, με άγνωστο προς το παρόν δράστη).