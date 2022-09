Κοινωνία

Αιγάλεω: έξωση και “λουκέτο” σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)

Γονείς και εκπαιδευτικοί βρήκαν κλειδωμένο το πρωί το σχολείο, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του σχολικού έτους.. Η διαμάχη με την οικογένεια Ζαμπέτα και το πρόβλημα με την μεταφορά των παιδιών σε άλλο σχολείο.

Κλειδωμένες βρήκαν το πρωί, εκπαιδευτικοί, μαθητές και οι γονείς που συνόδευαν τα παιδιά τους στο σχολείο, τις πόρτες στο 9ο Δημοτικό στο Αιγάλεω.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ένας από τους γονείς, «ήρθαν δικαστικοί επιμελητές το πρωί και έκλεισαν το σχολείο, έβαλαν λουκέτο και έτσι 90 παιδιά έμειναν χωρίς σχολείο».

Αναφέρθηκε ότι το κτήριο είναι επί δεκαετίες νοικιασμένο και υπάρχει δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο Δημόσιο και τους ιδιοκτήτες του.

«Το σχολείο ανήκει στους κληρονόμους της οικογένειας Ζαμπέτα, είναι νοικιασμένο εδώ και 40 χρόνια. Υπάρχει δικαστική διαμάχη από το 2020 και υπάρχει δικαστική απόφαση για έξωση», είπε ο γονέας, μιλώντας στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου.

Έξω από το σχολείο παρέμεναν τα παιδιά που δεν μπορούσαν να μπουν για μάθημα, πολλοί γονείς, αλλά και οι δάσκαλοι, όλοι τους κλειδωμένοι έξω από το 9ο Δημοτικό.

Εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της περιοχής, είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πως «δεν υπάρχει καμία απόφαση για το που θα πάνε τα παιδιά. Είχε σχεδιαστεί να πάνε σε ένα γειτονικό σχολείο, όπου όμως τα παιδιά δεν χωράνε σε αυτό, καθώς είναι μικρό».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης, επέρριψε τις ευθύνες στον Δήμο Αιγάλεω για τις αρνητικές εξελίξεις, λέγοντας πως «είναι απαράδεκτο να γίνονται αυτά, σε μια χρονιά που έχουμε πάρει εγκαίρως όλα τα μέτρα. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτό, δεν είναι αρμοδιότητα μας. Είναι ευθύνη του Δήμου. Λάβαμε γνώση για την έξωση και απευθυνθήκαμε στον Δήμο να μας ενημερώσει σε ποιο σχολείο θα μεταφερθούν τα παιδιά. Μας διαβεβαίωσαν από τον Δήμο πως έχει δοθεί παράταση δύο εβδομάδων στην έξωση και δεν υπάρχει πρόβλημα».

Ο κ. Κόπτσης συμπλήρωσε ότι επικοινώνησε και προσωπικά με τον Δήμο και τον διευθυντή του γειτονικού σχολείου και ανέφερε ότι «αύριο το πρωί θα είναι έτοιμο το 14ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω να πάνε τα παιδιά, θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει αύριο έστω και με διπλή βάρδια, γιατί δεν θέλουμε να χαθεί ούτε μια ημέρα».





