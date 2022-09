Κοινωνία

Γλυφάδα - Ληστεία: Βασάνισαν γυναίκα και άδειασαν το σπίτι της

Εφιαλτικές στιγμές έζησε 55χρονη στα χέρια αδίστακτων κακοποιών.

Αγνωστοι χτύπησαν και λήστεψαν 55χρονη τα ξημερώματα, μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες εισέβαλαν στη μονοκατοικία, λίγο μετά τις 02:00 και άσκησαν βία στην άτυχη γυναίκα, προκειμένου να την αναγκάσουν να τους πει που έχει κρυμμένα χρήματα και κοσμήματα.

Τελικά, αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο, ενώ πήραν και όσα πολύτιμα αντικείμενα βρήκαν σε άλλο σημείο του σπιτιού. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή, ενώ η γυναίκα ειδοποίησε την Αμεση Δράση.

Σε εξέλιξη είναι οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κακοποιών.

