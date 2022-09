Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Υπερπτήσεις με το “καλημέρα” από τουρκικό UAV πάνω από το Αιγαίο

Το χαβά της η Τουρκία με νέες υπερπτήσεις που συνεχίστηκαν με απανωτές πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, στις 08:16, πάνω από την Κανδελιούσσα, δυτικά της Νισύρου, στα 19.000 πόδια.

Στη συνέχεια, το ίδιο UAV πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από την Κίναρο, στις 08:53, στα 19.000 πόδια.

Νέα υπέρπτηση πάνω απο την Κίναρο

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, στις 08:16, τουρκικό UAV πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από την Κανδελλιούσα, δυτικά της Νισύρου, ενώ στις 08:53 και στις 09:16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις πάνω από την Κίναρο, στα 19.000 πόδια.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

