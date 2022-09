Life

Μάρθα Καραγιάννη - Βασίλης Κωνσταντίνου: δεν κάναμε παιδί, γιατί... (βίντεο)

Συγκινητική εξομολόγηση στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, από τον επί πολλά χρόνια σύντροφο της ηθοποιού. Η στάση της όταν εκείνος ήθελε να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο και το πάθος της με την υποκριτική.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε, για τον χαμό της Μάρθας Καραγιάννη, ο επί σειρά μακρά σειρά ετών σύντροφος της, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Βασίλης Κωνσταντίνου.

Όπως είπε στους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου, «η Μάρθα ήταν ο μεγάλος έρωτας. Είχαμε αλληλοεκτίμηση από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε».

«Η Μάρθα ήταν ένα καταπληκτικό κορίτσι. Ήταν μια σταρ στο πλατό. Αγάπησε το θέατρο, ερωτεύτηκε το θέατρο και τους ηθοποιούς, δεν είχα ακούσει κακιά κουβέντα ούτε για τον τελευταίο κομπάρσο», συμπλήρωσε.

Ο Βασίλης Κωνσταντίνου συγκίνησε ιδιαίτερα όταν είπε «πεθαίνω για την Μάρθα, την αγαπάω πάρα πολύ. Πήρα πολλά πράγματα από την Μάρθα».

Ανακαλώντας μνήμες από την κοινή ζωή τους και θέλοντας να δείξει τον χαρακτήρα της, ο Βασίλης Κωνσταντίνου ανέφερε «Όταν την γνώρισα, είχε γίνει μια παρεξήγηση, είχα τιμωρηθεί για έναν χρόνο και ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Η Μάρθα με έπαιρνε μαζί της και με πήγαινε στο γήπεδο, με πήγαινε στις προπονήσεις, περίμενε να με πάρει από τις προπονήσεις και μου έλεγε “δεν μπορείς να σταματήσεις, είσαι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, δεν είσαι ερωτευμένος μαζί μου”» και έτσι συνέχισα το ποδόσφαιρο».

Είπε δε πως συχνά οι οπαδοί των αντίπαλων ομάδων, για να τον πικάρουν, να τον εκνευρίσουν και να μειώσουν την απόδοση του, είπε πως έφτιαχναν συνθήματα με αναφορές στην Μάρθα Καραγιάννη και τα φώναζαν εν χορώ στα γήπεδα.

Αναφορικά με το παιδί που δεν απέκτησαν ποτέ, παρότι εκείνος το ήθελε πολύ, ο Βασίλης Κωνσταντίνου είπε πως όταν της το έλεγε, η Μάρθα Καραγιάννη απαντούσε «για να κάνω ένα παιδί, πρέπει 8 μήνες να σταματήσω το θέατρο και εγώ δεν μπορώ να είμαι τόσο καιρό εκτός σκηνής, μακριά από τα πλατό και τον κινηματογράφο».

«Θα κρατήσω τα πάντα από την Μάρθα, αλλά θα κρατήσω κυρίως την αγάπη της για την οικογένεια, για το σπίτι της, για την παρέα της που ήταν κυρίως ηθοποιοί και την καλοσύνη της για όλους», κατέληξε ο Βασίλης Κωνσταντίνου.

Στην εκπομπή μίλησε και ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, προσωπικός φίλος της Μάρθας Καραγιάννη, ο οποίος μιλούσε μαζί της στο τηλέφωνο, όταν επήλθε το μοιραίο...

Ακόμη, παρουσιάστηκε και απόσπασμα απο την εκπομπή "Sold Out" με παρουσιαστή τον Γιώργο Παπαδάκη και καλεσμένους μεταξύ άλλων την Μάρθα Καραγιάννη και τον Κώστα Βουτσά.

Γεννημένη στο Κερατσίνι η Μάρθα Καραγιάννη, συγκινήθηκε ιδιαίτερα όταν άκουγε τον Μανώλη Μητσιά να τραγουδά την "Δραπετσώνα":

