Στο Ειδικό Δικαστήριο Παπαγγελόπουλος - Τουλουπάκη: Η έδρα, οι μάρτυρες και οι κατηγορίες

Πρεμιέρα στο Ειδικό Δικαστήριο για Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και Ελένη Τουλουπάκη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Ξεκίνησε στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών η δίκη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και της πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη.

Στην έδρα του Ειδικού Δικαστηρίου είναι δικαστές από τον 'Αρειο Πάγο και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόεδρος είναι η αρεοπαγίτης Βασιλική Ηλιοπούλου, ενώ εισαγγελέας της έδρας είναι η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Όλγα Σμυρλή. Παρόντες στην δικαστική αίθουσα είναι τόσο ο κ. Παπαγγελόπουλος όσο και η κυρία Τουλουπάκη.

Με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης εκ των συνηγόρων της κ. Τουλουπάκη έθεσε θέμα κακής σύνθεσης του δικαστηρίου και ειδικότερα έθεσε θέμα νομιμότητας της κλήρωσης των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, ως προς τα μέλη του Αρείου Πάγου που συμμετέχουν στη σύνθεση του δικαστηρίου. Στον κατάλογο που στάλθηκε στη Βουλή με τα ονόματα των αρεοπαγιτών περιλαμβανόταν και ο Γεώργιος Κόκκορης, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τον κ. Μαντζουράνη, το θέμα της υγείας του κ. Κόκκορη ήταν εν γνώσει του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα και της προέδρου του Αρείου Πάγου Μαρίας Γεωργίου και ο πρόεδρος της Βουλής εξαπατήθηκε στο θέμα αυτό. Ως εκ τούτου υπέβαλε αίτημα να προσκομισθούν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν το διάστημα που είχε λάβει αναρρωτικές άδειες και να διακόψει το δικαστήριο μέχρι να σταλούν τα σχετικά έγγραφα, καθώς το όνομα του κ. Κόκκορη δεν έπρεπε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα ονόματα των αρεοπαγιτών που στάλθηκαν στη Βουλή.

Ο κ. Μαντζουράνης υπέβαλε αίτημα να δοθούν τα σχετικά έγγραφα που έχουν σταλεί στο δικαστήριο για το θέμα των αναρρωτικών αδειών που είχε λάβει ο κ. Κόκκορης και να σταλούν από τα υπουργείο Δικαιοσύνης βεβαιώσεις, ειδικά για το διάστημα του Ιουλίου 2022 που έγινε η κλήρωση. Σύμφωνα με τον κ. Μαντζουράνη, ο εν λόγω αρεοπαγίτης είχε το επίμαχο διάστημα της κλήρωσης αναρρωτική άδεια και δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο.

Από την πλευρά του ο κ. Παπαγγελόπουλος, επί του θέματος του κ. Κόκκορη ανέφερε: «Θέλω να υπενθυμίσω στα μέλη του δικαστηρίου ότι ο κ. Κόκκορης κληρώθηκε τελευταίος. Λόγω της παλιάς μου ιδιότητας και του αξιακού μου κώδικα, δε θα εκφράσω κανένα υπαινιγμό κατά της προέδρου του Αρείου Πάγου. Θα τονίσω όμως το γεγονός ότι κληρώθηκε 10ος. Δε στρέφομαι κατά την προέδρου του Αρείου Πάγου, αλλά μετά από τα όσα θα σας αποκαλύψω στη δίκη, αλλά αμφισβητώ την κλήρωση. Είναι σφόδρα πιθανό, η πλειοψηφία της Βουλής που με παρέπεμψε με πιέσεις να χρησιμοποίησε ως «άλλοθι» για την κλήρωση τον δικαστή».

Τέλος, τέθηκε από τους δικηγόρους των δύο κατηγορουμένων το θέμα ότι δεν μπορεί να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής η εισαγγελέας Εφετών Γεωργία Τσατάνη, το οποίο θα εξεταστεί αργότερα.

Στην έδρα θα είναι τα εξής τακτικά μέλη του Αρείου Πάγου (αρεοπαγίτες): Ελένη Φραγκάκη, Ζαμπέτα Στράτα, Μαρία Μουλιανιτάκη, Μυρσίνη Παπαχίου και Ανθή Γκάμαρη. Οι πέντε πρώτες, πριν από λίγες μέρες, προήχθησαν από το υπουργικό συμβούλιο σε αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου. Αναπληρωματικά μέλη από τον 'Αρειο Πάγο θα είναι οι αρεοπαγίτες Μαρία Κουββίδου, Γεώργιος Κόκκορης και Αικατερίνη Κρυσταλίδου. Δεν αποκλείεται ένα από τα αναπληρωματικά μέλη να ζητήσει εξαίρεση για λόγους υγείας. Παράλληλα, αναπληρωματική εισαγγελέας θα είναι η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αριστέα Θεοδόση.

Από το Συμβούλιο της Επικρατείας τακτικά μέλη θα είναι οι σύμβουλοι Επικρατείας: Βασίλειος Αραβαντινός, Όλγα Ζύγουρα, Βαρβάρα Ραφτοπούλου, Σοφία Βιτάλη, Ρωξάνη Γιαννουλάτου και Νικόλαος Σκαρβέλης και αναπληρωματικά μέλη θα είναι οι 'Αννα Καλογεροπούλου, Παναγιώτης Τσούκας και Χρήστος Λιάκουρας. Ωστόσο, στην έδρα του Ειδικού Δικαστηρίου θα είναι τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη.

Μάρτυρες

Ο κατάλογος των 13 μαρτύρων ξεκινάει με τον πρώην υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο. Ακόμη, μάρτυρες θα είναι η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύη Χριστοφιλοπούλου και ακολουθούν, η εισαγγελέας Εφετών Γεωργία Τσατάνη, η πρώην εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Ράικου, ο πρώην εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτης Αθανασίου, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, ο πρώην αρμόδιος για την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Παπαγεωργίου, ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ηλίας Ζαγοραίος και οι δύο πρώην επίκουροι εισαγγελείς διαφθοράς (εισαγγελείς Πρωτοδικών) Χρήστος Ντζούρας και Στέλιος Μανώλης, συνεργάτες το επίμαχο διάστημα της κυρίας Τουλουπάκη, ο πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο εκδότης και δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης.

Κατηγορίες

Ο κ. Παπαγγελόπουλος παραπέμφθηκε ομόφωνα στο Ειδικό Δικαστήριο για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος, που αφορά την μη αποστολή στη Βουλή των καταγγελιών-μηνύσεων τριών βουλευτών του ΚΙΝΑΛ -ΠΑΣΟΚ (το 2017) για τον τότε υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον τότε υφυπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό για μη τιμολόγηση φαρμάκων το 2015.

Για την ίδια παράλειψη της μη αποστολής του «φακέλου Κουρουμπλή» στην Βουλή παραπέμφθηκε κατά πλειοψηφία (3-2), στο Ειδικό Δικαστήριο και η κυρία Τουλουπάκη για κατάχρηση εξουσίας.

Ακόμη, ο κ. Παπαγγελόπουλος, παραπέμφθηκε για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος, κατ΄ εξακολούθηση, για τις πιέσεις και παρεμβάσεις που φέρεται ότι άσκησε:

Α) Στην πρώην εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Ράικου που είχε χειριστεί το φάκελο της Novartis, πριν ακόμη αναλάβει καθήκοντα στη θέση αυτή η κυρία Τουλουπάκη.

Β) Στον πρώην εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτη Αθανασίου για τους φορολογικούς ελέγχους στον ιδιοκτήτη του ΣΚΑΙ Γιάννη Αλαφούζο πριν τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και

Γ) Στην εισαγγελέα Εφετών Γεωργία Τσατάνη για την υπόθεση του αποβιώσαντος επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου.

