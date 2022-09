Πολιτική

Βορίδης: εκλογές με σταυρό και δίλημμα “Μητσοτάκης ή συνασπισμός υπό τον Τσίπρα”

Τι είπε για ενδεχόμενη συνεργασία της ΝΔ με την Ελληνική Λύση, τον εκλογικό νόμο και τα σενάρια για την αυτοδυναμία και τον μετεκλογικό συνασπισμό κομμάτων.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Δευτέρα ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Ερωτηθείς σχετικά με τις εκλογές και τον εκλογικό νόμο, στον απόηχο όσων είπαν στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, ο Μάκης Βορίδης είπε πως «ο Πρωθυπουργός παραμένει σταθερός στην άποψη ότι ο εκλογικός νόμος δεν πρέπει να αλλάζει κατά το δοκούν».

Σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές ανέφερε ότι «η κάλπη, στην απλή αναλογική, παροτρύνει τους πολίτες να ψηφίσουν υπεύθυνα» και προσέθεσε πως το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι «Μητσοτάκης ή επιστροφή στο 2015 υπό χειρότερες συνθήκες, εάν υπάρξει ή ένα σχήμα συνασπισμού όπως το περιγράφει ο κ. Τσίπρας, των κομμάτων της σημερινής αντιπολίτευσης για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, ΣΥΡΙΖΑ με Βαρουφάκης, ίσως και με Ανδρουλάκη, αν και το ΚΚΕ έχιε αποκλείσει να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο».

«Αν αποτυπωθεί στην κάλπη της πρώτης Κυριακής, η δυναμική που καταγράφει η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις θα είναι πιο εύκολη η επιλογή την δεύτερη Κυριακή, καθώς θα είναι πιο κοντά στην αυτοδυναμία η ΝΔ και θα ακυρώνεται το σενάριο συνεργασίας των νυν κομμάτων της αντιπολίτευσης», συμπλήρωσε ο Υπ. Εσωτερικών.

Για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο κ. Βορίδης είπε «εγώ δεν αποκλείω κανέναν. Αν εξαιρέσετε τα κόμματα με τα οποία μας χωρίζει ένα προγραμματικό χάος, μπορεί να συνεργαστούμε με όλα τα κόμματα».

Ξεκαθάρισε ακόμη πως παρά τα σενάρια που ακούγονται, και στις επόμενες εκλογές, οι πολίτες θα ψηφίσουν με σταυρό και όχι με διαφορετικό τρόπο που θα επιτρέπει αργότερα να σκανάρονται τα ψηφοδέλτια για την καταμέτρηση.

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης, ο κ. Βορίδης είπε πως «η Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες είναι καλύτερα θωρακισμένη και λιγότερο εξαρτημένη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Έχουμε προετοιμαστεί και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά, με την λογική που το κάνουμε τώρα, δηλαδή με την επιδότηση των λογαριασμών».

