Μαχαίρωσε τον σύζυγο της πάνω σε καβγά

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις Αρχές. Μήνυση κατά της συζύγου του κατέθεσε το θύμα

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τους αστυνομικούς των Χαίων.

Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση θύμα είναι ο σύζυγος.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Ασφάλεια Χανίων ο σύζυγος, μετά από καβγά που είχε με την 53χρονη, δέχθηκε μία μαχαιριά στον ώμο.

Αμέσως διεκομίσθη στο νοσοκομείο Χανίων όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Το περιστατικό έγινε το Σάββατο και ο 51χρονος Ιρλανδός, μόνιμος κάτοικος των Χανίων κατέθεσε μήνυση στη σύζυγο του, η οποία και συνελήφθη.

