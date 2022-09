Παράξενα

Πλατάνια: Έκλεψαν κατσίκες και άρχισαν να τις πουλάνε!

Πως "καρφώθηκαν" οι δύο φερόμενοι ως δράστες, που ειναι αδέλφια.

Τις κατσίκες από αγρόκτημα στο χωριό Πλατάνια της Ρόδου κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν δύο αδέλφια ηλικίας 40 και 44 ετών ενώ μερικές εξ αυτών, τις πούλησαν σε 56χρονο!

Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί στις 20 Αυγούστου 2016 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και σε βάρος των τριών ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή ζώων από ζωοκλοπή και ζωοκλοπή από κοινού, κατηγορίες για τις οποίες τόσο τα δύο αδέλφια ηλικίας 40 και 44 ετών, όσο και ο 56χρονος θα λογοδοτήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου στο Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ο 73χρονος ιδιοκτήτης του αγροκτήματος στα Πλατάνια κατήγγειλε στην αστυνομία ότι άγνωστοι δράστες τού είχαν αφαιρέσει επτά κατσίκες.

Από τις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί, κατάφεραν να εντοπίσουν ένα ζώο στην κατοχή του 56χρονου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Ο 56χρονος σύμφωνα με πληροφορίες, εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς, δήλωσε ότι την κατσίκα την είχε αγοράσει από τα δύο αδέλφια.

Η έρευνα των αστυνομικών επεκτάθηκε και στον 40χρονο και τον 44χρονο αδελφό του, όπου βρέθηκαν και αυτοί να κατέχουν από μία κατσίκα!

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη.

Τα δύο αδέλφια έχουν απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές της περιοχής, για το ίδιο αδίκημα.

Πηγή: rodiaki.gr

