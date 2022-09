LIVE Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι υψηλοί προσκεκλημένοι στην κηδεία και τα μέτρα ασφαλείας (εικόνες)

Σήμερα η κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ. Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Όλο το πρόγραμμα και το τελετουργικό για την εξόδιο ακολουθία.

Βασιλείς, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι υψηλοί προσκεκλημένοι από όλον τον κόσμο βρίσκονται στο Λονδίνο για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ της Βρετανίας, σήμερα Δευτέρα. Το Αββαείο του Ουέστμινστερ, όπου θα τελεστεί η κηδεία, μπορεί να φιλοξενήσει 2.000 άτομα. Η αστυνομία έχει σχεδιάσει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αυστηρότερα από εκείνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 που διοργανώθηκαν στο Λονδίνο.

Πρόκειται για την πρώτη κηδεία δημοσία δαπάνη ύστερα από εκείνη του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965.

Δείτε λεπτό προς λεπτό την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ

Μεταξύ των διακεκριμένων καλεσμένων στη βρετανική πρωτεύουσα ξεχωρίζουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Παρόντες θα είναι επίσης ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο της Ιαπωνίας (στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ανάρρησή του στον θρόνο, το 2019).

Προσκεκλημένοι είναι επίσης εστεμμένοι, όπως ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας και ο πατέρας του, ο Χουάν Κάρλος - ο οποίος παραιτήθηκε το 2014 και ζει εξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε σήμερα στις 06:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) το λαϊκό προσκύνημα στο φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β', ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βρετανίας.

Το φέρετρο της εκλιπούσας βασίλισσας παρέμεινε επί τέσσερις ημέρες στο Ουέστμινστερ Χολ στη διάρκεια των οποίων εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από εκεί για να αποτίσουν τελευταίο φόρο τιμής στην 96χρονη Ελισάβετ Β', η οποία παρέμεινε στον βρετανικό θρόνο επί 70 χρόνια, μέχρι τον θάνατό της στις 8 Σεπτεμβρίου.

