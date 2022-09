Πολιτισμός

Μάρθα Καραγιάννη: Πότε θα γίνει η κηδεία της

Πότε και που θα γίνει η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού. Η επιθυμία της οικογένειας.

Το τελευταίο αντίο θα πουν οικογένεια και φίλοι στην Μάρθα Καραγιάννη την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στις 12:00.

Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 83 ετών.

Ο πολύ στενός φίλος της Μάρθας Καραγιάννη και ψυχίατρος, Δημήτρης Σούρας, ο οποίος και δημοσιοποίησε πρώτος το θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού, μιλώντας στον ΑΝΤ1 αποκάλυψε πως "έσβησε" την ώρα που μιλούσαν στο τηλέφωνο "την πήρα μου είπε καλημέρα, της είπα Μάρθα πες μου κάτι παραπάνω και εκεί "έσβησε'", τονίζοντας πως "έφυγε όπως ακριβώς ήθελε, χωρίς να ταλαιπωρήσει κανέναν".

Η οικογένειά της ζήτησε αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο Σπίτι του Ηθοποιού.

