Ομόνοια: Η στιγμή της σύλληψης διαρρήκτη που εγκλωβίστηκε σε ταράτσα (βίντεο)

Εύσημα Θεοδωρικάκου στους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ για την σύλληψη επικίνδυνου διαρρήκτη. Βίντεο από την επιχείρηση.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε σήμερα με τέσσερα μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και τον επικεφαλής τους.

Οι 4 αστυνομικοί, 3 άνδρες και μία γυναίκα, συμμετείχαν την περασμένη Δευτέρα σε επιχείρηση σύλληψης επικίνδυνου διαρρήκτη στην περιοχή της Ομονοίας.

Ο Υπουργός τους ευχαρίστησε για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν στο συγκεκριμένο περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς τους ήρωες της καθημερινότητας που αγωνίζονται για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των περιουσιών τους.

Δείτε καρέ - καρέ την καταδίωξη και τη σύλληψη του κακοποιού

Στο βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός να του ζητάει να παραδοθεί, λέγοντάς του «κάτσε εκεί που είσαι», όμως εκείνος δεν υπακούει και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεφύγει.

Όπως φαίνεται, πηδάει στο πίσω μέρος ενός κτιρίου και από εκεί στα κεραμίδια ενός άλλου σπιτιού, με τον αστυνομικό να ακολουθεί.



Τελικά, ο διαρρήκτης έφτασε στην άκρη της στέγης και δε μπορούσε να πάει κάπου άλλου, κι έτσι οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

