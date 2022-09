Κόσμος

LIVE Βασίλισσα Ελισάβετ: η κηδεία στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ (εικόνες)

Δείτε σε απευθείας μετάδοση και την πομπή μέχρι την αψίδα του Ουέλινγκτον. Παρουσία 2.000 προσκεκλημένων, έγινε η επίσημη τελετή αποχαιρετισμού των Βρετανών στην εκλιπούσα μονάρχη.

Κορυφώνεται σήμερα το δεκαήμερο εθνικό πένθος που είχε κηρυχθεί στη Μεγάλη Βρετανία με την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β' στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ.

Οι Βρετανοί αποχαιρετούν την επί 70 χρόνια μονάρχη τους, σε μια τελετή παρουσία 2000 προσκλεκλημένων, μεταξύ των οποίων είναι οι ηγέτες των περισσότερων χωρών του πλανήτη.

Βασιλείς, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι υψηλοί προσκεκλημένοι από όλον τον κόσμο βρίσκονται απο χθες στο Λονδίνο για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ της Βρετανίας.

Πρόκειται για την πρώτη κηδεία δημοσία δαπάνη ύστερα από εκείνη του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965.

Δείτε LIVE την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ και πομπή μέχρι την αψίδα του Ουέλινγκτον, με στάση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ), όπου το φέρετρο με την σορά της βασίλισσας Ελισάβετ θα μπει σε νεκροφόρα με προορισμό το Ουίνδσορ:

Μεταξύ των διακεκριμένων καλεσμένων ξεχωρίζουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Παρόντες είναι επίσης ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο της Ιαπωνίας (στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ανάρρησή του στον θρόνο, το 2019).

Προσκεκλημένοι είναι επίσης εστεμμένοι, όπως ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας και ο πατέρας του, ο Χουάν Κάρλος - ο οποίος παραιτήθηκε το 2014 και ζει εξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Το φέρετρο της εκλιπούσας βασίλισσας παρέμεινε επί τέσσερις ημέρες στο Ουέστμινστερ Χολ στη διάρκεια των οποίων εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από εκεί για να αποτίσουν τελευταίο φόρο τιμής στην 96χρονη Ελισάβετ Β', η οποία παρέμεινε στον βρετανικό θρόνο επί 70 χρόνια, μέχρι τον θάνατό της στις 8 Σεπτεμβρίου.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ

14:00 (ώρα Ελλάδας) ~ Ολοκληρώνεται το τελετουργικό στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ και το φέρετρο τοποθετείται ξανά στο κιλλίβαντα. Θα τηρηθεί δύο λεπτών σιγή σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο

14:15 ~ Ξεκινάει νέα πομπή με προορισμό την αψίδα του Ουέλινγκτον. (Βρίσκεται δίπλα στο Hyde Park και πίσω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ). Η πομπή θα περάσει μπροστά από το παλάτι και θα κάνει μια στάση

15:00 ~ Η πομπή φτάνει στην αψίδα. Το φέρετρο μπαίνει στη νεκροφόρα με προορισμό το Ουίνδσορ . ( Οδικό ταξίδι διάρκειας 2 ωρών. Πλήθος κόσμου αναμένεται να βρίσκεται δεξιά και αριστερά του δρόμου)

17:06 ~ Η νεκροφόρα φτάνει σε καθορισμένο σημείο. Σχηματίζεται ξανά πομπή

17: 10 ~ Η πομπή για το κάστρο του Ουίνδσορ ξεκινά

17:40 ~ Ο Βασιλιάς Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας μπαίνουν στη πομπή

17:53 ~ Η πομπή φτάνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου μέσα στο κάστρο του Ουίνδσορ και το φέρετρο τοποθετείται σε βάθρο

16:00 ~ Ξεκινά η νεκρώσιμη ακολουθία. Δεν έχει διευκρινιστεί η διάρκεια της. Μόλις ολοκληρωθεί, το βάθρο θα υποχωρήσει στη βασιλική κρύπτη. ( Οπως έγινε και στην κηδεία του Φιλίππου). Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα αποχωρήσουν όπως και οι κάμερες

21:30 -!Θα γίνει ο ενταφιασμός χωρίς κάμερες. Αυστηρά ιδιωτικά. Μαζί με το φέρετρο του Φίλιππου που περιμένει στην Κρύπτη

Δείτε εικόνες από την σημερινή ιστορική ημέρα με την ολοκλήρωση του λαϊκού προσκυνήματος, τις αφίξεις των ξένων ηγετών και των μελών της βασιλικής οικογένειας, την μεταφορά της σορού στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ και την πολιτική κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ:

