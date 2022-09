Life

“Στα 4” στον ANT1+: Η υπόθεση και φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Το νέο ΑΝΤ1+ Original με τίτλο «Στα 4» έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα και αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες και πρωτοποριακές κωμικές ιστορίες μυθοπλασίας.

Η streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+ και τα Antenna Studios, η εταιρεία παραγωγής και διανομής περιεχομένου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ακόμα μία πρωτότυπη ελληνική παραγωγή υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

Το «Στα 4» σπάει τα στερεότυπα και γίνεται η μοναδική σειρά στην Ελλάδα με βασικό χαρακτήρα ένα άτομο με αναπηρία. Ο κωμικός χαρακτήρας της σειράς είναι ένα ακόμη ιδιαίτερο, πρωτότυπο στοιχείο, καθώς το «Στα 4» προβάλλει με θετική διάθεση και σαρκαστικό πνεύμα κάθε πλευρά της ζωής σε αναπηρικό αμαξίδιο στη χαοτική και αφιλόξενη Αθήνα.

Η υπόθεση

Οκτώ μήνες μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που την άφησε παράλυτη, η Στέλλα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή ως ανάπηρη, με όπλο το αμαξίδιό της και σύμμαχο το πείσμα και τον αυτοσαρκασμό της. Μια μέρα, η Στέλλα ξυπνά και αναλαμβάνει δράση, αποφασισμένη να ζήσει τη ζωή της χωρίς συμβιβασμούς, σύμφωνα με τους δικούς της όρους. Μετακομίζει στο διαμέρισμα που πάντα ονειρευόταν, φοράει τα αγαπημένα της ψηλά τακούνια, χορεύει, φλερτάρει και ζει την κάθε στιγμή χωρίς να ενδιαφέρεται για την άποψη των άλλων.

Πρωταγωνίστρια του «Στα 4» είναι η μοναδική Γεωργία Καλτσή, που η ίδια ήρθε αντιμέτωπη με την πραγματικότητα της ηρωίδας της, της «Στέλλας». Η Γεωργία προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα με τον δικό της τρόπο, αψηφώντας τις κοινωνικές νόρμες και τα στερεότυπα. Είναι μια πραγματική influencer για χιλιάδες ανθρώπους που την ακολουθούν στα social media.

Η νέα σειρά «Στα 4» αποτελείται από 8 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+ στις αρχές του 2023.

Σενάριο: Θέμης Γκυρτής

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Πρωταγωνιστούν: Γεωργία Καλτσή, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Δημήτρης Κίτσος, Ιωάννα Μαυρέα, Ελένη Μπούκλη, Δημήτρης Πασσάς.

