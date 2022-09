Παράξενα

Κρήτη: Ανήλικος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Προσπάθησε να πνίξει την αδελφή του. Ο 17χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στον Εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκε ένας 17χρονος που κατηγορείται για επίθεση σε βάρος της 18χρονης αδερφής του μετά από έναν διαπληκτισμό που είχαν...

Ο ανήλικος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σημειώνεται πως την αστυνομία ειδοποίησε η αδερφή του, που όπως κατήγγειλε την έπιασε από το λαιμό μετά από καυγά που είχαν μεταξύ τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος έχει απασχολήσει και πάλι την αστυνομία στο παρελθόν για επιθέσεις κατά της οικογένειάς του.

Αυτή τη φορά η 18χρονη κοπέλα φαίνεται να ρώτησε τον αδερφό της που ήταν – καθώς απουσίαζε νωρίτερα από το σπίτι – με τον ίδιο να αρχίζει να την χτυπά και να την κλωτσά, ενώ στη συνέχεια την έπιασε από το λαιμό προσπαθώντας να την πνίξει.

Μάλιστα, όλα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του 10χρονου αδερφού τους…

Πηγή: cretalive.gr

