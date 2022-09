Πολιτική

Οικονόμου: ο Τσίπρας δεν συνετίστηκε από τα λάθη του

Τι είπε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος για όσα είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ. Τι απάντησε στο “άνοιγμα Βροίδη” μέσω του ΑΝΤ1 για εκλογική συνεργασία ΝΔ - Ελληνικής Λύσης.

«Ο κ. Τσίπρας με την ανερμάτιστη και ακατάσχετη παροχολογία στη ΔΕΘ απέδειξε ότι δεν συνετίστηκε από τα τραγικά λάθη της πολιτικής του διαδρομής και δεν αντιλαμβάνεται έστω στοιχειωδώς τη σύνθετη και δύσκολη πραγματικότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το Σάββατο κατάφερε να κάνει το αλήστου μνήμης «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που είχε άλλοτε παρουσιάσει, να φαντάζει έως και μίζερο. Και την Κυριακή συνέχισε ακάθεκτος υποσχόμενες ακόμα περισσότερα», σχολίασε.

Υπογράμμισε πως «μπορεί να υπόσχεται τα πάντα σε όλους αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι γιατί τα όσα εξήγγειλε, όσα μέτρα είπε, με μαθηματική βεβαιότητα αν ποτέ εφαρμόζονταν θα οδηγούσαν τη χώρα σε μια νέα χρεοκοπία από την εκτίναξη του ελλείμματος και την κοινωνία θα την οδηγούσαν σε μια κρίση χειρότερη από εκείνη των μνημονίων μιας και η διεθνής πραγματικότητα είναι τώρα αμείλικτη για όλη την Ευρώπη».

Χρέωσε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης έλλειψη σοβαρότητας και υπευθυνότητας και πρόσθεσε πως «ενώ παρουσίασε την εικόνα μιας χώρας που είναι περίπου κατεστραμμένη, την ίδια στιγμή μοίραζε δεκάδες δισεκατομμύρια. Λεφτά σε όλους και προσλήψεις παντού, χωρίς καμιά μελέτη, χωρίς στοιχεία, χωρίς να απαντήσει πειστικά από πού θα προέλθουν οι πόροι».

Είπε ότι ξεπέρασε σε ανέξοδες εξαγγελίες τον εαυτό του με μέτρα πάνω από 23 δις ευρώ για το 2023 και επιπλέον μόνιμο δημοσιονομικό κόστος 10 δισεκ. ευρώ για κάθε επιπλέον χρόνο θυμίζοντας το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» που εξήγγειλε το 2014 για να εγκαταλείψει το 2015. «Κι αν τότε είχε αυταπάτες τώρα καταφεύγει σε αδίστακτες πολιτικές απάτες».

Επικαλούμενος στοιχεία μίλησε ειδικότερα για το ότι οι εξαγγελίες επιφέρουν επιδείνωση στο πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας κατά 11,2% το 2023, από πλεόνασμα 1%, κάτι που θα μας οδηγούσε σε έλλειμμα άνω του 10%, χειρότερο κι από το 2020 που ήταν η χρονιά της πανδημίας. Και επιδείνωση του πρωτογενούς αποτελέσματος κατά 5% για κάθε ένα από τα επόμενα δύο έτη. Με άλλα λόγια η χώρα τίθεται εκτός στόχων προγράμματος σταθερότητας και σε αδυναμία κάλυψης χρηματοδοτικών αναγκών με πιθανή και τη διακοπή από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω θηριώδους παραβίασης των δημοσιονομικών στόχων και αναίρεσης των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων. Συνεπώς ο κ. Τσίπρας ή λέει ψέματα ή υπονοεί νέα βαρύτερη φοροεπιδρομή στις τσέπες των Ελλήνων ή προτείνει νέα μνημόνια, όπως ακριβώς έκανε και το 2014 χωρίς κανένα σεβασμό για τις θυσίες των Ελλήνων. Χωρίς ο ίδιος να μαθαίνει απ' τα επώδυνα λάθη του».

Συνόψισε επισημαίνοντας ως γενικό συμπέρασμα ότι κανένας πολίτης δεν πήρε πειστική απάντηση για τα φλέγοντα ζητήματα που τον απασχολούν.

Στο σημείο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι αντίθετα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ παρουσίασε ένα καλά μελετημένο, απόλυτα ρεαλιστικό και προσεκτικά κοστολογημένο σχέδιο ώστε να μειωθούν -στο μέτρο πάντοτε του εφικτού- οι επιπτώσεις του τυφώνα ακρίβεια στα αγαθά και στην ενέργεια, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη και αναμένεται να ενταθεί στη διάρκεια του επόμενου χειμώνα. «Το σχέδιο αυτό συνδυασμένο με νέες δυνατότητες και εργαλεία που αναμένουμε και απ' την ΕΕ θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τα μέτρα στήριξης και ανακούφισης της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Το σχέδιό μας έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και η εφαρμογή αυτή γίνεται στη βάση ενός καλά εφαρμοστικού πλάνου», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι υπήρξε και «άλλη μία μεγάλη αμετροέπεια. Ήταν αποκαλυπτική η προσέγγιση, η απάντησή του σχετικά με το θέμα των 38 προσφύγων που βρέθηκαν την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου σε νησίδα του Έβρου. Αλλά και η προσέγγισή του για την υπόθεση του φερόμενου ως νεκρού παιδιού για το οποίο υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι».

Τον κατηγόρησε ευθέως ότι «ψεύδεται, διαστρεβλώνει και αρνείται να αποσύρει ισχυρισμούς που ταυτίζονταν με την τουρκική προπαγάνδα και εξέθεταν διεθνώς τη χώρα μας». Αναφέρθηκε μάλιστα σε δηλώσεις και κινήσεις βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Η διεθνής πραγματικότητα και το μέγεθος των προκλήσεων επιβάλλουν σταθερότητα, συνέπεια και συνέχεια, τόνισε ο κ. Οικονόμου και υπογράμμισε πως αυτός είναι ο δρόμος και όχι οι αερολογίες, τα μυθεύματα, οι πειραματισμοί και η ανευθυνότητα.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στην παρουσία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης αναχωρεί αύριο και θα απευθύνει ομιλία την Παρασκευή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Θα αναφερθεί στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο για όλες τις δυτικές δημοκρατίες ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και στις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις και αμφισβητήσεις της εθνικής κυριαρχίας σε μια συγκυρία που η Δύση έμπρακτα έχει καταδικάσει τον αναθεωρητισμό και την παραβίαση της κυριαρχίας των συνόρων».

«Η ΝΔ επιδιώκει σχηματισμό μιας ισχυρής κυβέρνησης για μία αυτοδύναμη Ελλάδα»

Κληθείς να σχολιάσει το "άνοιγμα" του Μάκη Βορίδη στην Ελληνική Λύση, κατά την συνέντευξη του το πρωί στον ΑΝΤ1, ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «Η Νέα Δημοκρατία θα απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία αναζητώντας την ανανέωση της ισχυρής εντολής για την εμπέδωση της σταθερότητας, τα υπόλοιπα θα τα διαμορφώσει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει τον σχηματισμό μιας ισχυρής κυβέρνησης για μία αυτοδύναμη Ελλάδα, επιδιώκουμε ισχυρή εντολή στην πρώτη κάλπη, ώστε να σχηματιστεί ισχυρή κυβέρνηση στην δεύτερη κάλπη αφού ξεπεράσουμε το σκόπελο της απλής αναλογικής. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην ανάγκη σχηματισμού ισχυρών κυβερνήσεων», συμπληρώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία δεν θα αφήσει την χώρα ακυβέρνητη.

Ερωτηθείς, δε, για την πρόσκληση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεμαχία, ο Γιάννης Οικονόμου σημείωσε: «όταν έλθει η ώρα των εκλογών θα ανταποκριθούμε θετικά και σε αυτήν την πρόσκληση, μέχρι τότε ο κ. Τσίπρας έχει αρκετούς μήνες στην διάθεση του για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα».

Σχετικά με αναφορές περί αστυνομικής βίας σε συναυλία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι κάθε καταγγελία εξετάζεται πολύ προσεκτικά δηλώνοντας ότι μία ομάδα ατόμων θεώρησε σωστό να φύγει από τον χώρο της συναυλίας και να μπει στον χώρο της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ και τονίζοντας ότι είναι προτιμότερο να υπάρχει βιβλιοθήκη παρά ένα στέκι κατάληψης.

Για τις νέες τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Οικονόμου επέμεινε πως η κυβέρνηση τις αντιμετωπίζει με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα και ανυποχώρητα. Τόνισε, δε, ότι η διεθνής κοινότητα αντιλαμβάνεται πως έχουμε ένα κάνουμε με έναν προβληματικό γείτονα και ότι η χώρα μας «δεν τρομοκρατείται, δεν πτοείται και δεν παρασύρεται».

Σε ό, τι αφορά στην εξαγγελία του Αλέξη Τσίπρα για επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για απόδειξη άγνοιας από την πλευρά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και επέμεινε πως εάν κάτι τέτοιο ετίθετο σε εφαρμογή θα κόστιζε στο ελληνικό Δημόσιο 13 με 14 δις ευρώ μαζί με την έτερη εξαγγελία για επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή ενέργειας. Επιπροσθέτως, ο κ. Οικονόμου άφησε ανοιχτό να επιβληθεί πλαφόν στην τιμή του πέλετ και των καυσόξυλων, κάτι, που αναμένεται να αποσαφηνίσει προσεχώς, όπως είπε, το Υπουργείο Ενέργειας.

Σε ερώτηση για την εμφάνιση του Παύλου Γλύξμπουργκ σε ξένα δίκτυα ο κ. Οικονόμου ξεκαθάρισε πως το Πολιτειακό έχει λυθεί οριστικά στην χώρα μας με το Δημοψήφισμα του 1974.

