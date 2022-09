Κόσμος

Κηδεία Βασίλισσας Ελισάβετ: Η “τελευταία στάση” στο Μπάκιγχαμ - Η πομπή έως το Ουίνδσορ (εικόνες)

Παγκόσμιο "χαίρε" στην Βασίλισσα Ελισάβετ. Η μεγαλειώδης νεκρώσιμη πομπή προς την Αψίδα του Ουέλινγκτον και η "τελευταία στάση" στο Μπάκιγχαμ.

Με στρατιωτικές τιμές και τον εθνικό ύμνο αναχώρησε για το Ουίνδσορ, η νεκροφόρα με το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ. Πλήθος κόσμου που παρακολουθούσε την αυτοκινητοπομπή, ξεσπώντας σε χειροκροτήματα.

Το φέρετρο μεταφέρθηκε από τον κιλλίβαντα στη νεκροφόρα έξω από την αψίδα του Ουέλινγκτον. Η πομπή που ξεκίνησε από το Αββαείο του Γουεστμίνστερ ήταν μεγαλειώδης.

Νωρίτερα, η πομπή πέρασε μπροστά από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου το προσωπικό της βασίλισσας παραταγμένο απηύθυνε το «ύστατο χαίρε» σε κλίμα συγκίνησης.

Όταν η σορός φτάσει στην αψίδα του Ουέλινγκτον θα της απευθύνουν στρατιωτικό χαιρετισμό, ενώ θα γίνει ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Στη συνέχεια η σορός θα οδηγηθεί με αυτοκίνητα στο κάστρο το Ουίνδσορ, όπου θα ταφεί. Πλήθος κόσμου βρίσκεται στον δρόμο για να δει την πομπή, σε κλίμα κατάνυξης.

Το φέρετρο τοποθετήθηκε στον κιλλίβαντα και συνοδεύεται από μέλη του Βασιλικού Ναυτικού. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας βρίσκονται εκεί, με πρώτο τον βασιλιά Κάρολο και στην ίδια γραμμή τα άλλα τρία παιδιά της βασίλισσας, ενώ ακολουθούν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Χάρι και ο ξαδερφός τους, Πίτερ Φίλιπς. Η Καμίλα, η Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σάρλοτ ακολουθούν την πομπή με αυτοκίνητο, ακριβώς πίσω από τα πεζά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Συνολικά, πέντε αυτοκίνητα με μέλη της βασιλικής οικογένειας βρίσκονται πίσω από την πομπή, ενώ οι παγκόσμιοι ηγέτες μεταφέρονται στο Ουίνδσορ με λεωφορείο.

Δείτε LIVE την πομπή μέχρι την αψίδα του Ουέλινγκτον, με στάση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ), όπου το φέρετρο με την σορά της βασίλισσας Ελισάβετ θα μπει σε νεκροφόρα με προορισμό το Ουίνδσορ:

Στις 14:00 ολοκληρώθηκε η νεκρώσιμη ακολουθία

Νωρίτερα, η νεκρώσιμη ακολουθία ολοκληρώθηκε με τον εθνικό ύμνο «God save the King» . Η τελετή ξεκίνησε στις 13:00 (ώρα Ελλάδος, τοπική ώρα 11:00), στο Αββαείο του Γουέστμινστερ. Η σορός της Βασίλισσας Ελισάβετ μεταφέρθηκε με πομπή από το Γουεστμίνστερ Χολ, που εξετέθη επί τετραήμερο σε λαϊκό προσκύνημα. Αγημα 142 ναυτών έσυραν τον κιλλίβαντα με το φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ, το οποίο συνόδευσαν ο βασιλιάς Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας

Στις 13:57 ώρα Ελλάδος (τοπική ώρα 11:57) κηρύχθηκε δύο λεπτών σιγή σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τον εθνικό ύμνο, ακούστηκε ο ήχος της γκάιντας και στη συνέχεια θα γίνει πομπή προς την Αψίδα του Ουέλινγκτον.

Κατά τη λειτουργία, η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας ανάγνωσε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από την Αγία Γραφή: «Μην αφήνετε την καρδιά σας να να μπλεχτεί: πιστεύετε στον Θεό, πιστεύετε και σε εμένα».

Ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι Τζάστιν Ουέλμπι, επικεφαλής της αγγλικανικής εκκλησίας, απέτισε φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας.

«Σε γνωστή της ομιλία, την οποία εκφώνησε με την ευκαιρία των 21ων γενεθλίων της, η εκλιπούσα Αυτής Μεγαλειότητα είχε δηλώσει ότι όλη της η ζωή θα είναι αφιερωμένη στην υπηρεσία του έθνους και της Κοινοπολιτείας. Σπάνια έχει τηρηθεί σε τέτοιο βαθμό μια υπόσχεση», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος.

Εκατομμύρια περισσότεροι παρακολουθούν την κηδεία της Ελισάβετ από την τηλεόραση στα σπίτια τους καθώς για σήμερα στη χώρα έχει κηρυχθεί επίσημη αργία. Είναι η πρώτη φορά που κηδεία Βρετανού μονάρχη μεταδίδεται τηλεοπτικά.

Μετά το πέρας της νεκρώσιμης ακολουθίας, τηρήθηκε σιγή δύο λεπτών στη μνήμη της βασίλισσας Ελισσάβετ Β' στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο, όπως και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Δείτε εικόνες από την σημερινή ιστορική ημέρα με την ολοκλήρωση του λαϊκού προσκυνήματος, τις αφίξεις των ξένων ηγετών και των μελών της βασιλικής οικογένειας, την μεταφορά της σορού στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ, την πομπή προς την Αψίδα, την "τελευταία στάση" στο Μπάκιγχαμ και την πολιτική κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ:

