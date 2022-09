Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Επικερδής υπόθεση η διακίνηση μεταναστών

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μίλησε για την αναγκαιότητα αναβάθμισης του μοντέλου της συνοριακής ασφάλειας και προστασίας.

«Πρέπει να αποφύγουμε την εργαλειοποίηση των μεταναστών» και οι μετανάστες «δεν πρέπει να συνεχίσουν να είναι μια επικερδής υπόθεση για κανέναν». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων Πληθυσμών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στην αίθουσα Γερουσίας του Κοινοβουλίου, υπό την προεδρία του Έλληνα βουλευτή, Θεόδωρου Ρουσόπουλου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε: «Οι πόλεμοι το 2022 και οι απειλητικές συμπεριφορές, πέρα από οποιαδήποτε άλλη απαξία, αποτελούν τεράστιο αναχρονισμό, ο οποίος εμποδίζει την ανθρωπότητα και την καθυστερεί από το να σκύψει και να λύσει τα πραγματικά της προβλήματα, που δεν είναι η επέκταση των συνόρων, αλλά η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία της ανθρώπινης ζωής». Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έχει υψηλά εχέγγυα, που καλύπτουν όλες τις διαστάσεις της μεταναστευτικής της πολιτικής, την προστασία των εξωτερικών της συνόρων, που είναι ταυτόχρονα και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υποδοχή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν δικαιούνται προστασίας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ντόρα Μπακογιάννη, στο χαιρετισμό που απηύθυνε, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «η Ελλάδα και η Ευρώπη αποτελούν ασφαλές καταφύγιο για πολλά χρόνια τώρα». Τόνισε παράλληλα ότι «θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε τα σύνορά μας, να μην ανεχόμαστε την εργαλειοποίηση των προσφύγων» κι επισήμανε πως «η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, έχουν επωμιστεί μεγάλο βάρος, δυσανάλογα με τους πρόσφυγες που φθάνουν στην Ευρώπη». Αναφερόμενη στο ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξουν πιο συντονισμένες δράσεις για προγράμματα μετεγκατάστασης και ενσωμάτωσης εκατοντάδων ασυνόδευτων παιδιών τα οποία φτάνουν στη χώρα μας.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, στην τοποθέτησή του υπογράμμισε την ανάγκη ενός κοινού οράματος, ενός μοντέλου «με καλύτερο μηχανισμό συνοριακής ασφάλειας και προστασίας», επισημαίνοντας ότι στη χώρα μας «υπάρχει μια λαθραία μετακίνηση μεταναστών, υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά παραπληροφόρησης, fake news, και πολλές φορές η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί πολλαπλές προκλήσεις ταυτόχρονα». Όπως είπε, «πρέπει να αποφύγουμε την εργαλειοποίηση των μεταναστών» και οι μετανάστες «δεν πρέπει να συνεχίσουν να είναι μια επικερδής υπόθεση για κανέναν». Ο κ. Μηταράκης τόνισε πως «οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα διαμονής σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός δύο ή τριών ετών, ανεξαρτήτως της χώρας εισόδου τους. Αυτή τη στιγμή -σημείωσε- δεν υπάρχει μία κοινή γραμμή. Υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία αλλά όχι για τους πρόσφυγες από άλλες τρίτες χώρες. Πρέπει να υπάρξει δίκαιη κατανομή του βάρους της μετανάστευσης σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Επίσης πρέπει να υπάρξει μια σωστή διαχείριση της κοινής σύμπραξης και συνέργειας με την Τουρκία» είπε ο κ. Μηταράκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής.

Μεταξύ των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετέχουν στις εργασίες οι Έλληνες βουλευτές μέλη της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων Πληθυσμών και τα μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Συνέλευση, Σωκράτης Φάμελλος, Λιάνα Κανέλλη, Φωτεινή Μπακαδήμα, καθώς και η γενική γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Δέσποινα Χατζηβασιλείου-Τσοβίλη.

Συζητήθηκαν επίσης Εκθέσεις για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο πλαίσιο της μετανάστευσης και του ασύλου, για την ένταξη των μεταναστών και προσφύγων, για την κοινωνική ένταξη μεταναστών, προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων μέσω του αθλητισμού, όπως και για τη συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στην εφαρμογή του Παγκοσμίου Συμφώνου για Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση.

Στη συνέχεια των εργασιών της Επιτροπής θα συνεδριάσει η Υποεπιτροπή για τη Διασπορά και την Ένταξη, όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνισμού και Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, Σάββας Αναστασιάδης.

