20ο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επμελητήριο

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του Συνεδρίου, που έχει τίτλο “Headwinds: Endure. Adapt. Persevere. Embracing the Changing Future of Sustainability”.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο παρουσιάζει ένα επιδραστικό διάλογο για το μέλλον της βιωσιμότητας, στο 20ο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας που διοργανώνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, στο Grand Hyatt Athens Hotel, με τίτλο “Headwinds: Endure. Adapt. Persevere. Embracing the Changing Future of Sustainability”.

To ραγδαία μεταβαλλόμενο μεταπανδημικό περιβάλλον και οι αναδυόμενες παγκόσμιες προκλήσεις, είναι οι άξονες που θα απασχολήσουν το Συνέδριο, με στόχο την εκκίνηση δημιουργικού διαλόγου σχετικά με:

πως προσεγγίζουμε την ανάγκη για ευημερία των πολιτών σε αυτές τις ευμετάβλητες συνθήκες

ποιες είναι οι σύνθετες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει μια κοινωνία σήμερα

πως πρέπει να επικοινωνούμε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις ώστε να ευαισθητοποιείται η κοινή γνώμη

πως μπορούμε να οδηγηθούμε σε “net positive” δείκτες όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή και τον παγκόσμιο κίνδυνο λειψυδρίας αλλά και την ανάγκη ενός μοντέλου βιώσιμων οικισμών, ξεκινώντας από τα νησιά μας

τι μας διδάσκουν οι διεθνείς βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές

γιατί η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας είναι νευραλγικής σημασίας για το μέλλον όλων

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με το 20ο επετειακό συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας έχει ως στόχο να συνεχίσει τον γόνιμο διάλογο με την Πολιτεία, τους Φορείς, τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία των Πολιτών, για ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό μέλλον. Από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ως το χάσμα των γενεών και από την ανάγκη να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή έως το πως μπορεί να δομηθεί ένα βιώσιμο μέλλον για τη σημερινή νέα γενιά, το Συνέδριο θέτει επίκαιρα και κρίσιμα ερωτήματα, μέσω καταξιωμένων και επίλεκτων Ελλήνων και διεθνών ομιλητών.

Media Partner για την προβολή του Συνεδρίου είναι ο ΑΝΤ1.

Χορηγοί: ΔΕΗ, EUROLIFE FFH

Υποστηρικτές: ABBVIE, ALPHA BANK, ΔΕΔΔΗΕ, VODAFONE

Αρωγοί: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, APIVITA, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, BAYER, COCA-COLA, DIAGEO, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ENVIPCO TEXAN, EUROBANK, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, HENKEL, IKEA, INTERAMERICAN, JOHNSON&JOHNSON MEDTECH, KPMG, MSD, MY MARKET, MYTILINEOS, ΝΝ HELLAS, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, PFIZER, PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS, THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE, WELLA, ZEPOS & YANNOPOULOS

News Agency Partner: Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Χορηγοί Επικοινωνίας: Business Daily, Capital.gr, CNN Greece, CSR & ESG Review, Επιχειρώ, Κεφάλαιο

Event Page: https://www.amcham.gr/events/event/20th-annual-cr-conference/

