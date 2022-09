Παράξενα

Τρίκαλα: Μεγάλη γιορτή διδύμων, με γάμο και συνάντηση των… τριών Τρικάλων (εικόνες)

Χαρά και χαμόγελα, αγάπη και συνάντηση των διδύμων και διδύμων plus από την Ελλάδα στα Τρίκαλα. Αλλά και γάμος και συνάντηση των… τριών Τρικάλων Θεσσαλίας, Ημαθίας, Κορινθίας) στη θεσσαλική πόλη.

Η 2η Πανελλήνια Συνάντηση Διδύμων πραγματοποιήθηκε μετά την πανδημία στα Τρίκαλα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2002. Συγκέντρωσε εκατοντάδες δίδυμους και δίδυμους plus από όλη τη χώρα στον μαγευτικό χώρο του Μύλου Ματσόπουλου, λίγο πριν αυτός μεταμορφωθεί για τον Μύλο των Ξωτικών. Η διοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων και ομάδας εθελοντών/τριών με επικεφαλής τις αδελφές Αθανασία και Κατερίνα Φάλια (που είχαν την αρχική ιδέα για τη διοργάνωση) γνώρισε μέγιστη επιτυχία για δεύτερη φορά.

Η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ανήμερα της ονομαστικής της εορτής, επέλεξε να παραβρεθεί στη γιορτή, χαιρετίζοντας κάθε συμμετέχοντα/ουσα και τονίζοντας τη σημασία της συνάντησης για τους διδύμους και το ότι αυτή οδεύει στο να καταστεί θεσμός. Παρέστη ταυτοχρόνως και η βουλεύτρια Τρικάλων της ΝΔ, Κατερίνα Παπακώστα. Χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων, Μιχάλης Λάππας, ενώ παρέστησαν οι τ. αντιδήμαρχοι, Εφη Λεβέντη και Α. Αναστασίου.

Και η γιορτή συνεχίστηκε με δύο εκπλήξεις.

Η πρώτη έκπληξη ήρθε από την πρόσκληση του Δήμου Τρικκαίων στα… άλλα Τρίκαλα. Αυτά της Ημαθίας (Δήμος Αλεξάνδρειας) και αυτά της Κορινθίας (Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης).

Με ένα μπλουζάκι για τις τρεις περιοχές, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου υποδέχθηκε τους κ. Νίκο Γιαννάκη, ειδ. συνεργάτη του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη και κ. Θεόδωρο Μακώλη, γενικό γραμματέα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Βλάση Τσιώτο.

Ετσι τα Τρίκαλα είναι… τρίδυμα και αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις και… συναγωνισμό για το ποια είναι τα τρία καλά κάθε περιοχής.

Η δεύτερη έκπληξη ήρθε από έναν γάμο! Μόλις ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί της διοργάνωσης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου πάντρεψε τον Σωτήρη Ζιώζιας και την Αργυρή Πατσιαούρα με πολιτικό γάμο σε μια αξέχαστη για όλους τελετή. “Οι κουμπάροι και οι μάρτυρες είναι όλοι οι δίδυμοι που ήρθαν από όλη τη χώρα”, επεσήμανε ο κ. Παπαστεργίου, με το νέο ζευγάρι τρισευτυχισμένο να εκφράζει τη χαρά του.

Όλη η γιορτή χαρακτηρίστηκε από άψογη οργάνωση: κονκάρδες, ταξινόμηση ανά ηλικία για τους διαγωνισμούς όμοιων και ανόμοιων διδύμων, ομιλία από γιατρό (τον μαιευτήρα γυναικολόγο κ. Νίκο Τσαγκούλη), χορευτικό πρόγραμμα (από τον Χορευτικό Ομιλο Τρικάλων, τον Λαογραφικό Χορευτικό Ομιλο «Ασκληπιός» και τη σχολή χορού Σχολή Χορού Dancespase – Γαδετσάκη Μαρία), παράσταση Καραγκιόζη (από τον Κοσμά Παναγιώκα), πρόγραμμα για τα παιδιά (από τη Magic Castle Entertainment), μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα Evita and the Val Boys).

Το ομοιόμορφο ντύσιμο, η μεγάλη χαρά για τη συνάντηση όλων, το αστείρευτο κέφι των μικρών παιδιών με τη συνεχή διασκέδαση, το κλίμα χαράς, κυριάρχησαν σε έναν πανέμορφο χώρο. Στον οποίο, μάλιστα, η Ομάδα Πρόληψης της Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου Τρικάλων έδινε το μήνυμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς υπήρχε ειδικό περίπτερο για τη συμμετοχή των πολιτών στη δωρεά μυελού των οστών.

Την παρουσίαση έκανε η κ. Βίκυ Φαγκρίδα, ενώ ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουν οι διοργανωτές στις κινηματογραφικές εταιρείες Καραγιάννης – Καρατζόπουλος ΑΕ και Παπανδρέου ΑΕ για την παραχώρηση του υλικού στο οποίο βασίστηκε στο promo video.

πηγή: tameteora.gr

