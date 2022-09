Κοινωνία

Μοσχάτο: Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό του ληστή.

Ένοπλη ληστεία πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας (19/09) σε υποκατάστημα τράπεζας στο Μοσχάτο.

Μάλιστα αυτή την ώρα πραγματοποιείται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό του ληστή.

Ειδικότερα, ο δράστης φορούσε χειρουργική μάσκα και μπήκε στην τράπεζα στο Μοσχάτο στις 13:58 και με την απειλή όπλου ανάγκασε τους υπαλλήλους να δώσουν τα χρήματα. Έπειτα ο ληστής έφυγε από το υποκατάστημα με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη του.

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης: εκλογές με σταυρό και δίλημμα “Μητσοτάκης ή συνασπισμός υπό τον Τσίπρα”

Μάρθα Καραγιάννη - Βασίλης Κωνσταντίνου: δεν κάναμε παιδί, γιατί... (βίντεο)

Μάρθα Καραγιάννη - Μαίρη Χρονοπούλου: έχουν πεθάνει όλοι, δεν αντέχω ότι είμαι η τελευταία… (βίντεο)