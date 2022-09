Κόσμος

Μιανμάρ: Επίθεση σε σχολείο και νεκρά παιδιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρά παιδιά σε επίθεση σε σχολείο, όπου δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν επί πυρά του Στρατού κατά σχολείου.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον έξι παιδιά σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν όταν ελικόπτερα του στρατού εξαπέλυσαν πυρά εναντίον ενός σχολείου στη Μιανμάρ, ανέφεραν σήμερα ΜΜΕ και κάτοικοι, ενώ ο στρατός υποστήριξε πως άνοιξε πυρ επειδή οι αντάρτες χρησιμοποιούσαν το κτίριο για να επιτεθούν στις δυνάμεις του.

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στη βία αφότου ο στρατός ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση στις αρχές του προηγούμενου έτους. Αντιπολιτευόμενες οργανώσεις, ορισμένες ένοπλες, έχουν εμφανιστεί από τότε σε όλη τη χώρα, τις οποίες ο στρατός αντιμετώπισε με φονική βία.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις λεπτομέρειες για τη βία που έλαβε χώρα την Παρασκευή στο χωριό Λετ Γετ Κόνε στην κεντρική επαρχία Σαγκένγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι ειδησεογραφικές πύλες Mizzima και Irrawaddy, στρατιωτικά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ εναντίον του σχολείου που στεγάζεται σε ένα βουδιστικό μοναστήρι στο χωριό.

Myanmar Resistance Rejects Junta Child Murder Claims#WhatsHappeningInMyanmarhttps://t.co/nG5pMHOoBC — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) September 19, 2022

Μερικά παιδιά σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ άλλα πέθαναν μετά την είσοδο των στρατιωτών στο χωριό, αναφέρουν οι πληροφορίες αυτές.

Δύο κάτοικοι, που ζήτησαν ανωνυμία λόγω ανησυχιών ασφαλείας, δήλωσαν τηλεφωνικώς πως τα πτώματα μεταφέρθηκαν αργότερα από τον στρατό σε μια κωμόπολη 11 χλμ. μακριά και τάφηκαν.

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ζημιές, ανάμεσά τους τρύπες από σφαίρες, καθώς και κηλίδες αίματος σε ένα κτίριο σχολείου.

Σε ανακοίνωση ο στρατός ανέφερε πως ο Στρατός για την Ανεξαρτησία του Κατσίν (ΣΑΚ), μια ανταρτική οργάνωση, και η Δύναμη Άμυνας του Λαού (ΔΑΛ), μια οργάνωση ομπρέλα ένοπλων ανταρτών που η χούντα αποκαλεί "τρομοκράτες", κρύβονταν στο μοναστήρι και χρησιμοποιούσαν το χωριό προκειμένου να μεταφέρουν όπλα στην περιοχή.

Οι δυνάμεις ασφαλείας που στάλθηκαν με ελικόπτερα διενήργησαν "αιφνιδιαστική επιθεώρηση" και δέχθηκαν επίθεση από τη ΔΑΛ και τον ΣΑΚ μέσα σε σπίτια και στο μοναστήρι, ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν και είπε πως ορισμένοι χωρικοί σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις και πως οι τραυματίες διακομίστηκαν σε δημόσια νοσοκομεία για θεραπεία. Η ανακοίνωση κατηγορεί τις ένοπλες οργανώσεις ότι χρησιμοποιούσαν χωρικούς ως ανθρώπινες ασπίδες και είπε πως όπλα περιλαμβανομένων 16 αυτοσχέδιων βομβών κατασχέθηκαν αργότερα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη βία της Παρασκευής, η φιλοδημοκρατική σκιώδης κυβέρνηση της Μιανμάρ, γνωστή ως Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, κατηγόρησε τη χούντα για στοχευμένες επιθέσεις σε σχολεία.

Η ΚΕΕ έκανε επίσης έκκληση για την απελευθέρωση 20 μαθητών και εκπαιδευτικών που όπως είπε συνελήφθησαν μετά τα αεροπορικά πλήγματα.

Οι καταγεγραμμένες βίαιες επιθέσεις σε σχολεία εκτινάχθηκαν σε περίπου 190 το 2021 στη Μιανμάρ από 10 το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.

Η χρήση σχολείων ως βάσεων τόσο από τον στρατό όσο και από ένοπλες οργανώσεις αυξήθηκαν επίσης σε όλη τη χώρα, ανέφερε η οργάνωση σε μια έκθεση αυτό τον μήνα, διαταράσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και θέτοντας σε κίνδυνο παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευρωπαϊκή Ένωση: Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για προστασία της ενιαίας αγοράς

Μάρθα Καραγιάννη - Βασίλης Κωνσταντίνου: δεν κάναμε παιδί, γιατί... (βίντεο)

Παρακολουθήσεις: Μήνυση Πιτσιόρλα κατά Ρουμπάτη